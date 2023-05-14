كشفت عدة مصادر أبرزها "إكريم كونور" أن ميلان تقدم بعرض لضم الدولي الياباني دايتشي كامادا.
وقرر لاعب خط الوسط عدم تمديد عقده مع فرانكفورت والرحيل مجاناً هذا الصيف، وسط تقارير ربطته ببرشلونة، أتلتيكو مدريد، نيوكاسل، وبنفيكا.
كشفت عدة مصادر أبرزها "إكريم كونور" أن ميلان تقدم بعرض لضم الدولي الياباني دايتشي كامادا.
وقرر لاعب خط الوسط عدم تمديد عقده مع فرانكفورت والرحيل مجاناً هذا الصيف، وسط تقارير ربطته ببرشلونة، أتلتيكو مدريد، نيوكاسل، وبنفيكا.
قال "إكريم كونور" إن إيفرتون وضع خطة لبيع نجمه أمادو أونانا في حال هبوط الفريق بنهاية الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسيطلب التوفيز مبلغاً في حدود 60 مليون يورو للتخلي عن نجم خط الوسط البلجيكي المتألق هذا الموسم إذا فشل في البقاء.
أكد تياجو سيلفا مع "ESPN" عدم صحة التقارير التي تحدثت عن رحيله من تشيلسي نحو فلومينينزي في الصيف.
وذكر قلب الدفاع أنه جدد عقده مع البلوز لرغبته في البقاء، وأنه أوضح حتى لزوجته كذب التقارير بخصوص مفاوضاته مع النادي البرازيلي.
قالت "سبورت" إن أستون فيلا مهتم بالتعاقد مع ثنائي ريال مدريد وبرشلونة ماركو أسينسيو وفيران توريس.
وخرجت أنباء بخصوص رحيل توريس من أجل توفير سيولة مادية تساعد البلوجرانا اقتصادياً، بينما لم يُحسم مصير أسينسيو مع الملكي في ظل عدم مشاركته بصفة أساسية.
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أفادت "الرياضية" برفض خالد الغنام، لاعب النصر، فكرة خروجه مُعاراً مرة أخرى بعيداً عن الفريق في الصيف المقبل.
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وذكر التقرير أن لاعب الفتح الحالي سيعود للنصر وعازم على الاستمرار، خصوصاً مع عدم سعي الفتح لضمه نهائياً أو مد إعارته.
ناقش المدير الرياضي لبايرن ميونخ حسن صالح حميديتش مصير مجموعة من لاعبيه ومسألة استمرارهم الموسم المقبل.
وقال البوسني مع "سبورت 1" إن نصير مزراوي بالتأكيد سيستمر في صفوف الفريق الموسم المقبل، بينما كشف مع "كيكر" أن هناك مفاوضات مع وكلاء بنجامين بافارد من أجل تمديد عقده، وأوضح كذلك أن مصير جواو كانسيلو لم يحسم بعد وسيتم تحديد مسألة استمراره من عدمه عقب نهاية الموسم.
ذكرت "سبورت" أن أنسو فاتي متشكك بخصوص فكرة انتقاله إلى صفوف وولفرهامبتون الصيف المقبل.
ويحاول برشلونة تمرير الصفقة مع وولفز بحسب التقرير، والتي ستكون في صورة تبادل أنسو فاتي مقابل الحصول على نجم الفريق الإنجليزي روبن نيفيش.