مباشرأخبار الانتقالات | أمرابط يختار ناديه القادم ونيوكاسل يقترب من سافيتش

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 12 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Sergej Milinkovic-Savic Lazio 2022-23Getty Images
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    ميلان قريب من مد عقد لياو

    قال المدير الرياضي لميلان باولو مالديني مع "ميدياست" على هامش لقاء تورينو الأخير إن المفاوضات مع رافائيل لياو تسير بشكل طيب.

    وأكد مالديني أن نجم الفريق البرتغالي عازم على البقاء، وأن النادي يحاول حسم المفاوضات في أسرع وقت ممكن.

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    تشيلسي يضغط لضم تورام

    بعد إعلانه رسمياً عن ضم جواو فيليكس من أتلتيكو، أوضح "فابريزيو رومانو" أن تشيلسي لن يتوقف عن مساعيه لضم ماركوس تورام.

    المهاجم الفرنسي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم الجاري مع بوروسيا مونشجلادباخ وبحسب التقارير لا نية لمده.

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    أوباميانج حبيس برشلونة وتشيلسي

    أصبحت فرضية رحيل بيير أوباميانج لفريق جديد في يناير مستحيلة في ظل قوانين الفيفا التي تمنع تمثيله لثلاثة فرق في نفس الموسم بعد لعبه مع برشلونة وتشيلسي بالفعل.

    وكشف "فابريزيو رومانو" أن برشلونة لا يمانع إعادة الجابوني ولكن بشرط أن يكون مجاناً، وأن يرحل ممفيس ديباي.

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    بشكتاش يعارض رحيل فيخورست

    أوضح "فابريزيو رومانو" أن بشكتاش يعطل انتقال فاوت فيخورست إلى صفوف مانشستر يونايتد.

    الفريق التركي الذي يلعب له الهولندي مُعاراً من بيرنلي لن يسمح للاعبه بالمغادرة إلا لو عثر على بديل في يناير.

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    نيوكاسل يقترب من سافيتش

    قالت "Il messagero" إن نيوكاسل قد تقدم بعرض لضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من صفوف لاتسيو.

    نجم وسط الميدان الصربي محط اهتمام عديد الأندية ولكن التقرير ذكر أن الفريق الإنجليزي قد يدفع ما يزيد عن 60 مليون يورو لضمه.

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    أمرابط يختار أتلتيكو مدريد

    قال الصحفي "Santi Aouna" إن سفيان أمرابط قرر اختيار اللعب مع أتلتيكو مدريد ورفض عروض ليفربول وتوتنهام والبقية.

    وأوضح التقرير أن المغربي مقتنع بمشروع الفريق الإسباني، ولكن العقبة السعر الذي يطلبه فيورنتينا لبيع نجمه.

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    آرسنال يعود إلى فلاهوفيتش

    ذكرت "ريبوبليكا" أن آرسنال أعاد إحياء اهتمامه بالنجم الصربي دوشان فلاهوفيتش ومستعد للتقدم بعرض لضمه.

    وأفادت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس لا يمانع بيعه مهاجمه ولكن يطلب على الأقل 100 مليون يورو.