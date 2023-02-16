كشفت "أتلتيك" عن أن ريال مدريد سيقوم بتمديد عقد لاعبه المُعار إلى صفوف ميلان براهيم دياز.
وسيوقع متوسط الميدان الهجومي على عقد لعامين إضافيين براتب أفضل، ولكن رغم ذلك، قد يستمر مُعاراً خارج صفوف الميرينجي الموسم المقبل.
كشفت "أتلتيك" عن أن ريال مدريد سيقوم بتمديد عقد لاعبه المُعار إلى صفوف ميلان براهيم دياز.
وسيوقع متوسط الميدان الهجومي على عقد لعامين إضافيين براتب أفضل، ولكن رغم ذلك، قد يستمر مُعاراً خارج صفوف الميرينجي الموسم المقبل.
قال "فوتبول إنسايدر" إن آرسنال يراقب وضعية نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وقد يتحرك لضمه إذا لم يجدد.
ويملك يونايتد بنداً يتيح له التمديد التلقائي لعقد لاعبه حتى 2024، ولكن يسعى لربطه بعقد طويل الأمد في ظل اهتمام عدة أندية كبرى بخدماته.
أكدت عدة مصادر مطلعة أن مفاوضات ساوثامبتون مع المدرب الأمريكي جيسي مارش قد انهارت في الساعات الماضية.
وأفاد "فابريزيو رومانو" بأن السبب الرئيسي هو عدم الاتفاق بين الطرفين بخصوص مدة العقد في ظل رغبة مارش بعقد طويل الأمد.
تحدث باولو ديبالا، نجم روما، في المؤتمر الصحفي للقاء الدوري الأوروبي المقبل بخصوص مستقبله وقال إنه لا يعرف ما قد يحدث.
وأوضح اللاعب أنه سعيد بالعمل مع جوزيه مورينيو، وأن هناك محادثات بين وكيله وإدارة النادي بخصوص الشرط الجزائي بعقده الذي سيفعل الصيف المقبل.
رد وكيل النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا على الشائعات التي خرجت مؤخراً عن اهتمام ريال مدريد بضمه.
وقال الوكيل مع "كالتشيو نابولي 24": "ريال مدريد؟ وصلنا اهتمام عدة أندية بخدمات اللاعب، ولكنه يركز فقط على نابولي وتحقيق لقب الدوري، ومباريات دوري الأبطال".
وأضاف: "لم يتصل بنا نابولي من أجل تمديد تعاقده، ولكن نملك علاقة طيبة مع الإدارة".
ذكر "إف سي إنتر 1908" أن إنتر لم يفقد الأمل في ضم بنجامين بافارد من صفوف بايرن ميونخ رغم محاولته الفاشلة في يناير الماضي.
وأردف التقرير أن الاتصالات متواصلة بين الأطراف المعنية، وأن الفريق الإيطالي سيحاول مجدداً في الصيف القادم ضم المدافع الفرنسي إذا قرر الرحيل عن بايرن ميونخ.
كشفت "لو باريسيان" المزيد من التفاصيل بخصوص رحيل نيمار المزعوم عن صفوف باريس سان جيرمان الصيف المقبل.
وقال التقرير إن مالك تشيلسي تود بولي اجتمع مع نظيره في باريس سان جيرمان ناصر الخليفي في الأيام الماضية لمناقشة ضم البرازيلي.