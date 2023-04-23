مباشرأخبار الانتقالات | الهلال يعلق على مفاوضات ميسي وثلاثة بدلاء لدي خيا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 23 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

David De Gea Man Utd frustrated 2022-23Getty Images
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    ثلاثة بدلاء لدي خيا في مانشستر يونايتد

    أوضح موقع "جيف مي سبورت" أن نادي مانشستر يونايتد استقر على الثلاثي دافيد رايا حارس برنتيفورد وديوجو كوستا حارس بورتو بالإضافة إلى جيورجي مامارداشفيلي نجم فالنسيا ليكون أحدهم هو بديل دافيد دي خيا في صفوف الشياطين الحمر.

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    برشلونة يريد ثنائي تشيلسي

    أكدت صحيفة "صنداي ميرور" أن برشلونة يسعى للحصول على خدمات ثنائي تشيلسي نجولو كانتي وبيير إيميريك أوباميانج في الصيف المقبل.

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    ما هي وجهته المقبلة؟ ليونيل ميسي لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان!

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