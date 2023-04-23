أوضح موقع "جيف مي سبورت" أن نادي مانشستر يونايتد استقر على الثلاثي دافيد رايا حارس برنتيفورد وديوجو كوستا حارس بورتو بالإضافة إلى جيورجي مامارداشفيلي نجم فالنسيا ليكون أحدهم هو بديل دافيد دي خيا في صفوف الشياطين الحمر.
مباشرأخبار الانتقالات | الهلال يعلق على مفاوضات ميسي وثلاثة بدلاء لدي خيا
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ثلاثة بدلاء لدي خيا في مانشستر يونايتد
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برشلونة يريد ثنائي تشيلسي
أكدت صحيفة "صنداي ميرور" أن برشلونة يسعى للحصول على خدمات ثنائي تشيلسي نجولو كانتي وبيير إيميريك أوباميانج في الصيف المقبل.
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