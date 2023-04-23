مباشر أخبار الانتقالات | الهلال يعلق على مفاوضات ميسي وثلاثة بدلاء لدي خيا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 23 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.