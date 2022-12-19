مباشرأخبار الانتقالات | اقتراب رحيل دي خيا وصفقة تبادلية بين باريس ويوفنتوس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 19 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

David De Gea SpainGetty Images
components:generic.liveblog.newPosts
انتقالاتالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجا
  • -

    وست هام مهتم بخدمات وان بيساكا

    قالت "ديلي ميل" إن وست هام هو أبرز الأندية المهتمة بخدمات نجم مانشستر يونايتد آرون وان بيساكا.

    الظهير الأيمن لا يدخل في حسابات الجهاز الفني ليونايتد، وبحسب التقارير، لا يمانع النادي رحيله على سبيل الإعارة في يناير.

  • -

    صفقة برازيلية في وست هام

  • -

    إنتر يرفع سعر دومفريس

    ذكرت "كورييري" أن إنتر رفع سعر نجمه دينزل دومفريس إلى 60 مليون يورو للراغبين بضمه.

    ويحظى الظهير الهولندي بمتابعة من مانشستر يونايتد وتشيلسي على وجه الخصوص بحسب التقارير في إنجلترا وإيطاليا.

  • -

    زانيولو يرحب بالبقاء في روما

    أكد وكيل نجم روما نيكولو زانيولو في حديث مع "لاجازيتا" أنه يرحب ببقاء اللاعب في صفوف ناديه الحالي.

    ويملك زانيولو عقداً حتى 2024 مع الفريق العاصمي، ويحظى بمتابعة عدة أندية مثل آرسنال وتوتنهام وميلان بحسب التقارير.

  • -

    صفقة تبادلية محتملة بين باريس ويوفنتوس

    ذكر "Fichajes" أن هناك محاولة من باريس سان جيرمان لإقناع يوفنتوس بالتخلي عن نجمه دوشان فلاهوفيتش.

    ويعرض النادي الباريسي لاعبه ريناتو سانشيس مقابل النجم الصربي بحسب التقرير في الموقع الإسباني.

  • -

    رحيل دي خيا يقترب

    ذكرت "سكاي" أن مانشستر يونايتد قرر التخلي عن حارسه دافيد دي خيا الصيف المقبل وعدم مد عقده.

    الدولي الإسباني السابق لا يعد الخيار الأنسب لحماية العرين في يونايتد بحسب التقرير، وتم ربط الفريق بالبرتغالي ديوجو كوستا من بورتو.