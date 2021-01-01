أخبار الدوري السعودي اليوم: الهلال يستغني عن محترفيه والاتحاد يجدد لكاريلي

أشارت تقارير إعلامية إلى أن إدارة النصر وضعت خيارين لمستقبل الكوري الجنوبي كيم جين سو.

المدافع الكوري كان قد تعرض لإصابة طويلة في ديسمبر الماضي أبعدته عن الملاعب لمدة 6 أشهر، وهو ما اضطر إدارة العالمي لإعارته بعد اكتمال شفائه.

وبحسب الإعلامي خالد الرشيد، فإن إدارة النصر ترغب في إعارة كيم جين سو من جديد، وفي حال عدم وصول عروض سيكون القرار هو الاستغناء عنه