أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين العدالة والاتحاد، والتي ستُقام على ملعب الملك عبدلله الدولي.

يسعى الاتحاد بطل كأس السوبر السعودي لعام 2023 لمواصلة النتائج الإيجابية، تحقيق الفوز من أجل التساوي مع المتصدر النصر في نفس عدد النقاط وهو 37 نقطة، خاصًة وأن المباراة ستُقام على أرضه ووسط جمهوره.

أما العدالة فلا مفر أمامه من تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعه في جدول الترتيب، خاصًة وأنه يحتل المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط، ويبتعد بفارق 6 نقاط كاملة عن المركز الرابع عشر الذي يبعده عن مناطق الهبوط.