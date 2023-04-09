يبدأ الاتحاد بقيادة المدرب نونو سانتو بالرسم الأتي
الخطة 4-2-3-1
مارسيلو جروهي
زكريا الحساوي - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مدالله العليان
طارق حامد - برونو هنريكي
عبدالعزيز البيشي - إيغور كورنادو - رومارينهو
عبدالرزاق حمدالله
يبدأ الاتحاد بقيادة المدرب نونو سانتو بالرسم الأتي
الخطة 4-2-3-1
مارسيلو جروهي
زكريا الحساوي - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مدالله العليان
طارق حامد - برونو هنريكي
عبدالعزيز البيشي - إيغور كورنادو - رومارينهو
عبدالرزاق حمدالله
📋| قائمة الفريق الكروي الأول في مواجهة #الاتحاد_الوحدة ⚽️ pic.twitter.com/LcvQQvz4Fz— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) April 9, 2023
يبدا الوحدة بقيادة المدرب خوسيه لويس سييرا بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
منير محمدي
أمير كردي - أوسكار دوارتي - عبدالله الحافظ - علي مكي
وليد باخشوين - هزاع أحمد الغامدي
يحيى ناجي - فيصل فجر - عبدالكريم يودا
أنسيلمودي مورايس
📝| خيارات مدربنا "خوسيه لويس سييرا " لمواجهة الاتحاد 👇. #الوحدة_الاتحاد#دوري_روشن | @SPL pic.twitter.com/e8BYwvEfu5— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) April 9, 2023
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الوحدة- الاتحاد
|الأحد 9 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|شاهد VIP
|مدينة الملك عبد العزيز الرياضية
أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الاتحاد والوحدة في إطار مباريات الجولة 23 من دوري روشن السعودي والمقامة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
في خضم منافسة قوية على لقب الدوري السعودي، يطمح الاتحاد في مواصلة الظهور بأداء جيد والمنافسة على دوري روشن وإثبات أحقيته باللقب هذا الموسم حين يحل ضيفًا على الوحدة.
الاتحاد مستمر في صدارة جدول الترتيب بعد الفوز على ضمك، لكنّه يمتلك مطاردًا شرسًا يتمثل في النصر الذي فاز بدوره على العدالة.