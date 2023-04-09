مباشرالوحدة والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد والوحدة في الجولة 23 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

Abderrazak Hamdallah - Romarinho - Ittihad 2023Al Ittihad Twitter
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الوحدة vs الإتحادالوحدةالإتحاددوري روشن السعودي
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    تشكيل الاتحاد ضد الوحدة

    يبدأ الاتحاد بقيادة المدرب نونو سانتو بالرسم الأتي

    الخطة 4-2-3-1

    مارسيلو جروهي

    زكريا الحساوي - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مدالله العليان

    طارق حامد - برونو هنريكي

    عبدالعزيز البيشي - إيغور كورنادو - رومارينهو

    عبدالرزاق حمدالله

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    تشكيل الوحدة ضد الاتحاد

    يبدا الوحدة بقيادة المدرب خوسيه لويس سييرا بالرسم الآتي

    الخطة 4-2-3-1

    منير محمدي

    أمير كردي - أوسكار دوارتي - عبدالله الحافظ - علي مكي

    وليد باخشوين - هزاع أحمد الغامدي

    يحيى ناجي - فيصل فجر - عبدالكريم يودا

    أنسيلمودي مورايس

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    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الوحدة- الاتحادالأحد 9 أبريل 2023،
    22:00 السعودية، 21:00 مصر    		شاهد VIP مدينة الملك عبد العزيز الرياضية

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    أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الاتحاد والوحدة في إطار مباريات الجولة 23 من دوري روشن السعودي والمقامة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

    في خضم منافسة قوية على لقب الدوري السعودي، يطمح الاتحاد في مواصلة الظهور بأداء جيد والمنافسة على دوري روشن وإثبات أحقيته باللقب هذا الموسم حين يحل ضيفًا على الوحدة.

    الاتحاد مستمر في صدارة جدول الترتيب بعد الفوز على ضمك، لكنّه يمتلك مطاردًا شرسًا يتمثل في النصر الذي فاز بدوره على العدالة.