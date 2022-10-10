أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023 بين الهلال والشباب على ستاد الملك فهد الدولي.

الهلال يعاني في آخر مباراتين بعد الخسارة من التعاون والتعادل السلبي ضد الاتفاق ليحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة، رغم البداية القوية بالفوز في أول 4 مواجهات.

أما الشباب فلم يتعثر في أي مباراة حتى الآن ويتصدر دوري روشن السعودي بالعلامة الكاملة محققًا 18 نقطة في 6 مباريات.