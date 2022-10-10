المباراة
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الملعب
الهلال - الشباب
الإثنين 10 أكتوبر 2022،
ستاد الملك فهد الدولي
مباشرالهلال والشباب: مباشر لحظة بلحظة
Goal AR
ملخص
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تشكيلة الهلال ضد الشباب
الخطة 4-3-3
عبد الله المعيوف.
سعود عبدالحميد، علي البليهي، جانغ هيون سو، حمد اليامي.
جوستافو كويلار، كاريلو، ناصر الدوسري.
ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو.
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تشكيلة الشباب ضد الهلال
الخطة 4-3-3
كيم سونج.
فواز الصقور، سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي.
كريتشوفياك، بانيجا، كارلوس جونيور.
كريستيان جوانكا، هتان باهبري، سانتي مينا.
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023 بين الهلال والشباب على ستاد الملك فهد الدولي.
الهلال يعاني في آخر مباراتين بعد الخسارة من التعاون والتعادل السلبي ضد الاتفاق ليحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة، رغم البداية القوية بالفوز في أول 4 مواجهات.
أما الشباب فلم يتعثر في أي مباراة حتى الآن ويتصدر دوري روشن السعودي بالعلامة الكاملة محققًا 18 نقطة في 6 مباريات.