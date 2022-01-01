الهلال والاتفاق: مباشر لحظة بلحظة

أعلن المدرب رامون دياز التشكيل وكان كالآتي:

الخطة ٤-٢-٣-١

عبدالله المعيوف

سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي آل بليهي، ناصر الدوسري

سلمان الفرج، مصعب الجوير

ميشايل ديلجاد، موسى ماريجا، عبدالله الحمدان

أوديون إيجالو.

وجاءت دكة بدلاء الهلال للمباراة كالتالي: محمد العويس، محمد البريك، عبدالرحمن العبيد، محمد جحفلي، محمد الخيبري، حمد اليامي، عبدالله عطيف، سالم الدوسري، عبدالله رديف.