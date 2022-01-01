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الهلال والاتفاق: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 0x1 الاتفاق

محدث
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Al Hilal Al Feiha Saudi Pro League
Al Hilal Twitter

2022-05-11T16:35:15.005Z

40' أوووووووه مبولحي يتألق مرة أخرى ويتصدى لتسديدة ميشيل ثم تتحول إلى ركنية

2022-05-11T16:30:23.256Z

35' محاولة أخرى من الهلال وصلت إلى ماريحا الذي سقط في منطقة الجزاء لكن الحكم لا يحتسب شيئًا

جوووووووول الهلال يتقدم

2022-05-11T16:25:20.003Z

30'جووووووووووووول البليهي يمنح الهلال التقدم بعد ركنية وضعها المدافع برأسه في شباك الاتفاق

2022-05-11T16:22:29.371Z

26' أوووووووه أخطر هجمة في المباراة بعد تمريرة بين حمدان وماريجا والأول يسددها قوية لكن مبولحي يتصدى

2022-05-11T16:15:15.776Z

20' هجمة أخرى للهلال وصلت إلى سعود عبد الحميد الذي مررها لماريحا ليسدد سهلة في يد الحارس

2022-05-11T16:13:22.970Z

17' أول محاولة من الهلال عن طريق إيجالو لكن الدفاع يتعامل معها

2022-05-11T16:07:53.128Z

12' الاتفاق الأكثر سيطرة واستحواذ لكن حتى الآن لم يتم تهديد مرمى المعيوف

2022-05-11T16:02:17.591Z

6' مباراة هادئة في البداية دون محاولات من الطرفين

انطلاق المباراة

2022-05-11T15:55:41.908Z

تشكيل الهلال لمواجهة الاتفاق

2022-05-11T14:51:30.472Z

أعلن المدرب رامون دياز التشكيل وكان كالآتي:

الخطة ٤-٢-٣-١

عبدالله المعيوف
سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي آل بليهي، ناصر الدوسري
سلمان الفرج، مصعب الجوير
ميشايل ديلجاد، موسى ماريجا، عبدالله الحمدان
أوديون إيجالو.

وجاءت دكة بدلاء الهلال للمباراة كالتالي: محمد العويس، محمد البريك، عبدالرحمن العبيد، محمد جحفلي، محمد الخيبري، حمد اليامي، عبدالله عطيف، سالم الدوسري، عبدالله رديف.

2022-05-11T14:50:16.869Z

أهلا بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة الهلال والاتفاق المؤجلة من الجولة 20 في الدوري السعودي للمحترفين على استاد الأمير محمد بن فهد.

يسعى الهلال إلى الفوز في المباراة المؤجلة لأجل مواصلة مطاردة الاتحاد على لقب كأس ملك الأمير بن سلمان خاصة وأنّ المواجهة المقبلة تجمع بين الفريقين.

وكان الهلال قد خسر أمام الفيحاء في المباراة المؤجلة من الجولة ١٩ قبل الفوز على ضنك في مباراة مثيرة.

تشكيل الاتفاق لمواجهة الهلال

2022-05-11T14:48:05.000Z

أما باتريس كارتيرون فسوف يلعب كالآتي:

الخطة ٤-٢-٣-١

 رايس مبولحي
عبد اللاوي – عبد الله الخطيب – فيليب كيس – المولد
علي هزازي – فيصل الغامدي
نعيم السليتي – حامد الغامدي – محمد الكويكبي
روبن كوايسون