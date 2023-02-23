أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة، الهلال ضد فودلاد الإيراني في الدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023

نجح الهلال في الفوز على شباب الأهلي دبي، بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في دور الستة عشر، لدوري أبطال آسيا 2022-23.

الهلال بطل آخر نسختين في البطولة، يريد مواصلة النجاحات والذهاب إلى أبعد نقطة في المسابقة، لتحقيق اللقب الخامس في مسيرته.