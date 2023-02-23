مباشرالهلال ضد فولاد: مباشر لحظة بلحظة
- -27" تمريرة طولية من كويلار فى إتجاه موسى ماريجا لكن الحكم يشير بوجود تسلل
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25" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الهلال فى وسط الميدان
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16" أووووووه، عبدالله المعيوف من جديد يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من روبيرتو توريس
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14" هجمة أولى خطيرة لفولاد بعد تسديدة قوية من إحسان بهلوان لكن تصدي رائع من عبدالله المعيوف
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12" تسديدة من على حدود المنطقة عن طريق لوتشيانو فييتو أمسكها الحارس كريستوفر بثبات
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11" عرضية من سالم الدوسري من الجهة اليسرى لكنها تصل سهلة بين احضان الحارس كريستوفر
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10" عرضية أرضية خطيرة من موسى ماريجا ابعدها الدفاع قبل ان تصل لشسالم الدوسري
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8" تمريرة طولية من سلمان الفرج فى إتجاه سالم الدوسري لكنها طالت وتحولت لضربة مرمى
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5" ضغط متقدم من لاعبي الهلال ومحاولات للبحث عن هدف مبكر
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل فولاد
يبدا فولاد بقيادة المدرب جواد نكونام بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
كريستوفر نيت
مهدي شيري - عارف أغاسي - محمد أمين حزباوي - وحيد حيدريه
حميد بوحمدان - سينا مريدي
روبيرتو توريس - أشكان ديجاجاه - إحسان بهلوان
ساسان أنصاري
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تشكيل الهلال
يبدا الهلال بقيادة المدرب رامون دياز بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
عبدالله المعيوف
حمد تركي اليامي - جانج هيون سوو - علي آل بليهي - ناصر الدوسري
محمد كنو - جوستافو كويلار
سلمان الفرج - لوتشيانو فييتو - سالم الدوسري
موسى ماريجا
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة، الهلال ضد فودلاد الإيراني في الدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023
نجح الهلال في الفوز على شباب الأهلي دبي، بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في دور الستة عشر، لدوري أبطال آسيا 2022-23.
الهلال بطل آخر نسختين في البطولة، يريد مواصلة النجاحات والذهاب إلى أبعد نقطة في المسابقة، لتحقيق اللقب الخامس في مسيرته.