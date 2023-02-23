مباشرالهلال ضد فولاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال ضد فولاد خوزستان في الدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23

Hilal - Shabab Al Ahli - Odion Ighalo 2023Al Hilal Twitter
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فولاد vs الهلالفولادالهلالدوري أبطال آسيا
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    27" تمريرة طولية من كويلار فى إتجاه موسى ماريجا لكن الحكم يشير بوجود تسلل
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    25" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الهلال فى وسط الميدان

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    16" أووووووه، عبدالله المعيوف من جديد يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من روبيرتو توريس

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    14" هجمة أولى خطيرة لفولاد بعد تسديدة قوية من إحسان بهلوان لكن تصدي رائع من عبدالله المعيوف

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    12" تسديدة من على حدود المنطقة عن طريق لوتشيانو فييتو أمسكها الحارس كريستوفر بثبات

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    11" عرضية من سالم الدوسري من الجهة اليسرى لكنها تصل سهلة بين احضان الحارس كريستوفر

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    10" عرضية أرضية خطيرة من موسى ماريجا ابعدها الدفاع قبل ان تصل لشسالم الدوسري

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    8" تمريرة طولية من سلمان الفرج فى إتجاه سالم الدوسري لكنها طالت وتحولت لضربة مرمى

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    5" ضغط متقدم من لاعبي الهلال ومحاولات للبحث عن هدف مبكر

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    1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

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    تشكيل فولاد

    يبدا فولاد بقيادة المدرب جواد نكونام بالرسم الآتي

    الخطة 4-2-3-1

    كريستوفر نيت

    مهدي شيري - عارف أغاسي - محمد أمين حزباوي - وحيد حيدريه

    حميد بوحمدان - سينا مريدي

    روبيرتو توريس - أشكان ديجاجاه - إحسان بهلوان

    ساسان أنصاري

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    تشكيل الهلال

    يبدا الهلال بقيادة المدرب رامون دياز بالرسم الآتي

    الخطة 4-2-3-1

    عبدالله المعيوف

    حمد تركي اليامي - جانج هيون سوو - علي آل بليهي - ناصر الدوسري

    محمد كنو - جوستافو كويلار

    سلمان الفرج - لوتشيانو فييتو - سالم الدوسري

    موسى ماريجا

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة، الهلال ضد فودلاد الإيراني في الدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023

    نجح الهلال في الفوز على شباب الأهلي دبي، بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في دور الستة عشر، لدوري أبطال آسيا 2022-23.

    الهلال بطل آخر نسختين في البطولة، يريد مواصلة النجاحات والذهاب إلى أبعد نقطة في المسابقة، لتحقيق اللقب الخامس في مسيرته.