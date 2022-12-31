4' عررضية من كنو، رأسية من إيجالو ولكن زغبة يتصدى لها والدفاع يشتت الكرة من على خط المرمى
مباشرالهلال وضمك: مباشر لحظة بلحظة
Getty Images.
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أوووووووه مدافع ضمك يحرم الهلال من الهدف الأول
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صافرة البداية
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تشكيل ضمك ضد الهلال
اختار ريزتش مدرب ضمك البدء بالخطة الآتية
التشكيل: 4-2-3-1
مصطفى زغبة
عبدلله تارمين - حسن الشمراني - فاروق شافعي - إبراهيم النخلي
آدم ماهر - نونو
عبد الإله الشمري - عبد العزيز مجرشي - الهلال سوداني
أحمد الزين
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تشكيل الهلال ضد ضمك
قرر دياز مدرب الهلال الاعتماد على التشكبل التالي
التشكيل: 4-4-2
عبدلله المعيوف
ناصر الدوسري - جانج هيون سون - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد
سالم الدوسري - عبد الإله المالكي - محمد كنو - أندريه كاريو
أوديون إيجالو - لوسيانو فييتو
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المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الهلال - ضمك
السبت 31 ديسمبر 2022،
20:30 السعودية، 19:30 مصر
فيصل بن فهد
Shahid