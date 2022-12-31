مباشر الهلال وضمك: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال وضمك في الجولة الحادية عشر من دوري روشن 2022-23 ، والمقامة في ملعب فيصل بن فهد