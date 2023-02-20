أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر للمواجهة التي ستجمع بين الهلال وشباب الأهلي في إطار دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال آسيا لموسم 2022-2023، على ملعب الجنوب.

تأهل الزعيم الآسيوي لهذا الدور عقب أن تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف على حساب الريان القطري، في حين أن شباب الأهلي كان قد صعد بعد أن حل ثانيًا قي مجموعته بعد أن جمع 10 نقاط.

تُقام الأدوار الاقصائية من دوري أبطال آسيا لموسم 2022-2023 لمنطقة غرب القارة بنظام التجمع في قطر، حتى الدور نصف النهائي من البطولة.