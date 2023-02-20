43' حارس الهلال ينقذ فرصة هدف محقق من الغسني
مباشرالهلال وشباب الأهلي: مباشر لحظة بلحظة
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نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف نظيف
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المعيوف يتألق
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قرررريبة من شباب الأهلي
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قرررريبة من الهلال
25' تصووويبة قووية من كنو ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف أول للهلال
16' الكرة تصل إلى إيجالو الذي يراوغ ويسدد الكرة بشكل رررائع قوووية في مرمى ماجد ناصر
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خطيررررة لشباب الأهلي
13' عرررضية من الجهة اليمنى، تصل إلى الغساني الذي يسدد الكرة ولكنها تعلو العارضة قليلًا
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5' تسديدة قووية من فيتو من على حدود المنطقة ولكن حارس شباب الأهلي يمسك بها
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2' تسديدة قوووية من كنو ولكنها تمر بجوار القائم
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انطلاق المباراة
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تشكيل شباب الأهلي ضد الهلال
اختار ليوناردو جارديم الفريق الآتي لخوض القمة
التشكيل: 4-3-3
ماجد ناصر
عبد العزيز حسين - محمد مرزوق - وليد عباس - أحمد عبدلله جميل
أحمد نورالهي - عزيزجون جانييف - فيدريكو كارتابيا
حارب عبدلله - عمر خربين - يحيى الغساني
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تشكيل الهلال ضد شباب الأهلي
قرر المدرب رامون دياز لاعتماد على التشكيل التالي
التشكيل: 4-3-3
عبدلله المعيوف
خليفة الدوسري - علي آل بليهي - جانح هيون سو - سعود عبد الحميد
محمد كنو - ناصر الدوسري - أندريه كاريو
لوسيانو فييتو - أوديون إيجالو - موسى ماريجا
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أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر للمواجهة التي ستجمع بين الهلال وشباب الأهلي في إطار دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال آسيا لموسم 2022-2023، على ملعب الجنوب.
تأهل الزعيم الآسيوي لهذا الدور عقب أن تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف على حساب الريان القطري، في حين أن شباب الأهلي كان قد صعد بعد أن حل ثانيًا قي مجموعته بعد أن جمع 10 نقاط.
تُقام الأدوار الاقصائية من دوري أبطال آسيا لموسم 2022-2023 لمنطقة غرب القارة بنظام التجمع في قطر، حتى الدور نصف النهائي من البطولة.