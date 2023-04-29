مباشرالهلال ضد أوراوا ريدز: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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13" جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،، سالم الدوسري13" جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،، سالم الدوسري يسجل هدف التقدم للهلال، بعد انطلاقة رائعة من ميشائيل ديلجادو من الجهة اليمنى ثم مررها عرضية أرضية مرت من الجميع وتلقاها الدوسري بتسديدة قوية سكنت الشباك بنجاح
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7" عرضية من محمد البريك من الجهة اليسرى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
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5" تمريرات متتالية وسيطرة من لاعبي الهلال فى الدقائق الاولى من المباراة
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل أوراوا ريدز
يبدأ أوراوا ريدز بقيادة المدرب ماسيج سكورزا بالرسم الأتي
الخطة 4-2-3-1
شوساكو نيشيكاوا
تاكاهيرو أكيموتو - أتسوكي إيتو - ماريوس هوبراتين - كين ايواو
يوشيو كويزومي - شينزو كوروكي
تومواكي أوكوبو - هيروكي ساكي - ألكسندر شولز
تاكاهيرو سكيني
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تشكيل الهلال
يبدا الهلال بقيادة المدرب رامون دياز بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
عبدالله المعيوف
سعود عبدالحميد - على آل بليهي - محمد البريك - سالم الدوسري
سلمان الفرج - أوديون إيجالو - جانج هيون سوو
محمد كنو - موسى ماريجا - ميشيل ديلجادو
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أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول لمباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23، المقامة على ملعب الملك فهد الدولي
الهلال، الذي يخوض نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة على التوالي، والتاسعة في تاريخه، يسعى إلى تحقيق اللقب الثالث على التوالي، حيث يعد "الزعيم" هو حامل لقب آخر بطولتين في دوري أبطال آسيا.
وتأهل الموج الأزرق إلى النهائي بعد فوزه على الدحيل القطري في نصف نهائي منطقة غرب آسيا بنتيجة 7-0، في المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة.