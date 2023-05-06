أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول، يحتضن ملعب سايتاما 2002 مباراة أوراوا ريدز والهلال في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2022، حيث تأتي المباراة بعد أسبوع واحد فقط على مواجهة الفريقين ذهابًا على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

الفريق الياباني تمكن من فرض التعادل بهدف لمثله على الهلال في مباراة الذهاب، ويكفيه الفوز أو التعادل السلبي ليجرد "الزعيم" من لقبه الآسيوي.

أما الهلال، فمطالب بالفوز أو التعادل بأكثر من 1-1 من أجل حصد لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، فيما ستتجه المباراة إلى أشواط إضافية في حالة التعادل بهدف لمثله، ولن يتم تطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض في الأشواط الإضافية.