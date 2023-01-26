مباشرالهلال والفيحاء: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال والفيحاء في نصف نهائي بطولة السوبر السعودي 2023، والمقامة على الأمير عبد الله الفيصل ...

Salem Aldawsari - Saleh Alshehri - hilal 2023al hilal twitter
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الفيحاء vs الهلالالهلالالفيحاءكأس السوبر السعودي

ملخص