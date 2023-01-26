90+7" إنتهاء المباراة بفوز الفيحاء بهدف دون رد على نظيره الهلال
مباشرالهلال والفيحاء: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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نهاية المباراة
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90" الحكم أضاف 7 دقائق وقت بدل ضائع
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أخر تبديلات الفيحاء
88" دخول عبدالله الشامخ وعلي الزقعان وروج سلطان منديش وباولينيو
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85" تسديدة من موسى ماليجا من داخل يمين المنطقة لكنها مرت بجوار القائم
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80" بطاقة صفراء من نصيب باولينيو لاعب الفيحاء
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تبديل ثالث للفيحاء
76" دخول عبدالرحمن السفري وخروج فيكتور رويز
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التبديل الثالث للهلال
76" دخول لوسيانو فييتو وخروج صالح الشهري
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75" ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة والتقدم للفيحاء على الهلال بهدف مقابل لاشئ
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تبديل ثاني للفيحاء
دخول مهند القيضي وخروج سعود زيدان
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تبديل ثاني للهلال
68" دخول ميشايل ديلجادو وخروج عبدالله الحمدان
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67" بطاقة صفراء جديدة من نصيب سعود عبدالحميد
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66" بطاقة صفراء من نصيب علي آل بليهي
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65" عرضية من صالح الشهري تلقاها اندري كاريلو برأسية لكنها غير متقنة مرت بعيدة عن المرمى
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60" ربع ساعة مرت من زمن الشوط الثاني ولايزال التقدم للفيحاء بهدف مقابل لاشئ
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هدف للفيحاء لكن الحكم يشير بوجود تسلل
57"
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أووووه، المعيوف يتألق من جديد
56" انطلاقة من سلطان مندش فى مواجهة المرمى لكن تدخل رائع من عبدالله المعيوف الذي ابعد الكرة ببراعة
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55" ضغط مستمر من لاعبي الهلال في وسط ملعب الفيحاء لمحاولة إحراز هدف التعادل
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أووووووووه، رأسية خطيرة من الشهري
49" عرضية من أندري كاريلو من الجهة اليمنى تلقاها صالح الشهري برأسية مرت بجوار القائم
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تبديل أول للفيحاء
دخول ميلان بافكوف وخروج أنتوني نواكايمي
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تبديل أول فى صفوف الهلال
دخول موسى ماريجا وخروج محمد كنور
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
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45" حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع
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40" تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الفيحاء عن طريق محمد كنو لكن تصدى لها الحارس فلاديمير وأمسكها بثبات
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35" تمريرات متتالية بين اقدام لاعبي الهلال لمحاولة البحث عن هدف التعادل
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أووووووه، تصدي رائعة من المعيوف
30" تسديدة صاروخية من انتوني نواكاييم مهاجم الفيحاء تألق فى ابعدها عبدالله المعيوف
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27" أووووووووووووهن سالم الدوسري يهدر ركلة الجزاء بعد أن تصدى لها الحارس فلاديمير بباعة
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أوووووووووووه، ركلة جزااااااء للهلال
25" ركلة جزاء للهلال يحتسبها الحكم بعد تدخل قوي على عبدالله الحمدان
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جوووووووووووووووول" الفيحاء يتقدم عن طريق البرازيلي باولينيو
21" انطلاقة رائعة من فيكتور رويز من منتصف الميدان ثم مررها فى إتجاه باولينيو الذي انطلق بها فى مواجهة المرمى وسددها ببراعة على يسار الحارس عبدالله المعيوف
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15" سيطرة من جانب الهلال فى الربع ساعة الأولى من المباراة
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10" تسديدة قوية من عبد الله الحمدان لكن تألق الحارس وابعد الكرة ببراعة
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8" ركنية للهلال تنفذ بعرضية من اندري كاريلو ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة
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3" عرضية من الجانب الأيمن أرسلها سعود عبدالحميد تلقاها كاريلو بتسديدة مرت بجوار القائم
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2" محاولة التوغل من سالم الدوسري من على حدود المنطقة لكن تدخل معه سامي الخيبري واستخلص الكرة بنجاح
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل الفيحاء
يبدأ الفيحاء بقيادة المدرب فوك راسوفيتش بالرسم الأتي
الخطة 3-4-3
فلاديمير ستويكوفيتش
محمد البقعاوي - سامي الخيبري - بندر ناصر المطيري
سعود زيدان - باولو لوكاس سانتوس - ريكاردو ريلير - أسامة يوسف الخلف
سلطان مندش - انتوني نواكاييم - فيكتور رويز
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تشكيل الهلال
يبدا الهلال بقيادة المدرب رامون دياز بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
عبدالله المعيوف
سعود عبدالحميد - جانج هيون سوو - علي آل بليهي - ناصر الدوسري
جوستافو كويلار - محمد كنو
أندري كاريلو - سالم الدوسري - عبدالله الحمدان
صالح الشهري
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والفيحاء في نصف نهائي بطولة السوبر السعودي 2023،ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة الرياض.
يشارك الهلال في بطولة السوبر بصفته بطلًا للدوري السعودي الموسم الماضي، بينما يلعب الفيحاء بصفته بطلًا لكأس الملك
الهلال يريد مصالحة جماهيره هذا الموسم، خاصة أن مستواه لم يصل إلى المستوى المطلوب، ويسعى إلى التقدم نحو النهائي للاقتراب من تحقيق اللقب، على الجانب الآخر الفيحاء، يعاني بشكل كبير هذ الموسم ويهدف إلى تقديم مباراة مميزة يعبر بها الموج الأزرق إلى النهائي.
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المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الفيحاء - الهلال
الخميس 26 يناير 2023،
18:00 السعودية، 17:00 مصر
الأمير عبد الله الفيصل
Shahid
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