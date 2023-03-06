مباشرالهلال ضد الفتح: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23
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نهاية المباراة بفوز الفتح على الهلال بهدفين لهدف
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهلال يقلص الفارق
90' ميشال يتوغل بشكل ررائع ويمرر إلى الشهري الذي يسدد الكرة في المرمى بكل سهولة
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90' عرررضية من البريك ورأسية من جانح ولكن ريني يمسك بالكرة
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88' بطاقة صفراء من نصيب بيتروس لاعب الفتح
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للفتح
80' انطلاقة ررائعة من الغنام الذي يتوغل ويسدد الكرة في المرمى، ليضاعف النتيجة للفتح
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79' مطالبات بركلة جزاء للهلال بعد سقوط ميشال ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب
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74' تسديدة قوووية من كاريلو ولكن ريني يمسك بالكرة
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72' الهلال يواصل خلق الخطورة من الجهة اليمنى من خلال عرضيات البريك
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65' عررضية من ديلجادو ولكن الكرة تمر من أمام إيجالو
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60' ضغط قوووي من الهلال بحثًا عن الهدف الأول
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خطيررررة للفتح
51' بن دبكة يتجاوز جانج ويرسل عررضية ولكن الدفاع يشتت الكرة
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول للفتح
39' كريستيان تيو يسجل الأول للفتح بتسديدة قووية تسكن أعلى الزاوية اليسرى للمعيوف
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36' تعطل اللعب لعلاج الدوسري
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قررريبة للهلال
36' فرصتين متتاليتين عن طريق عبدالله الحمدان والدوسري.. الهلال يقترب من تسجيل هدف
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الهلال يرد
30' البليهي ورأسية خطيررة ولكنها تعلو المرمى قليلًا
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فررصة للفتح
28' البريكان يسدد الكرة ولكنها بعيدة عن المرمى
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22' بطافة صفراء لأيمن الخليف لاعب الفتح