مباشر الهلال ضد الفتح: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال والفتح في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب فيصل بن فهد