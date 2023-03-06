مباشرالهلال ضد الفتح: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال والفتح في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب فيصل بن فهد

michael delgado - al hilal al wehda SPL 2022-2023al hilal twitter
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الهلال vs الفتحدوري روشن السعوديالهلالالفتح

ملخص

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    بث مباشر: شاهد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23

    شاهد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي عبر شاهد VIP

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    نهاية المباراة بفوز الفتح على الهلال بهدفين لهدف

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهلال يقلص الفارق

    90 ميشال يتوغل بشكل ررائع ويمرر إلى الشهري الذي يسدد الكرة في المرمى بكل سهولة

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    90 عرررضية من البريك ورأسية من جانح ولكن ريني يمسك بالكرة

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    88 بطاقة صفراء من نصيب بيتروس لاعب الفتح

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للفتح

    80 انطلاقة ررائعة من الغنام الذي يتوغل ويسدد الكرة في المرمى، ليضاعف النتيجة للفتح

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    79 مطالبات بركلة جزاء للهلال بعد سقوط ميشال ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

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    74 تسديدة قوووية من كاريلو ولكن ريني يمسك بالكرة

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    72 الهلال يواصل خلق الخطورة من الجهة اليمنى من خلال عرضيات البريك

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    65 عررضية من ديلجادو ولكن الكرة تمر من أمام إيجالو

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    60 ضغط قوووي من الهلال بحثًا عن الهدف الأول

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    خطيررررة للفتح

    51 بن دبكة يتجاوز جانج ويرسل عررضية ولكن الدفاع يشتت الكرة

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول للفتح

    39 كريستيان تيو يسجل الأول للفتح بتسديدة قووية تسكن أعلى الزاوية اليسرى للمعيوف

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    36 تعطل اللعب لعلاج الدوسري

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    قررريبة للهلال

    36 فرصتين متتاليتين عن طريق عبدالله الحمدان والدوسري.. الهلال يقترب من تسجيل هدف

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    الهلال يرد

    30 البليهي ورأسية خطيررة ولكنها تعلو المرمى قليلًا

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    فررصة للفتح

    28 البريكان يسدد الكرة ولكنها بعيدة عن المرمى

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    22 بطافة صفراء لأيمن الخليف لاعب الفتح