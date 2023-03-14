الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز الهلال على الفتح بنتيجة 3-1، ليتأهل لمواجهة الاتحاد فى نصف هائي كأس الملك
مباشرالهلال ضد الفتح: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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90+2" الحكم يتراجع عن احتساب ركلة الجزاء بعد العودة للفار
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90+1" الحكم أضاف 5 دقائق وقت بدل ضائغ
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أوووووووه، ركلة جزاء للفتح
90" الحكم يحتسب ركلة جزاء للفتح بعد تدخل قوي من البريك على مراد باتنا
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أووووووووه، عبدالله المعيوف يتألق ويمنع هدف مؤكد للفتح
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جوووووووووووووووووووووووول،،، إيجالو يسجل الثالث للهلال
84" إيجالو يسجل بعد تمريرة رائعة من سلمان الفرج تصل لإيجالو داخل منتصف المنطقة ليطلق تصويبة قوية تسكن الشباك بنجاح
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80" محاولات مستمرة من لاعبي الفتح من أجل تسجيل التعادل
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ياالله،، تصدي رائع من الحارس جايكو رينيه
74" تمريرة تصل داخل يسار المنطقة إلى ميشايل ديلجادو الذي سددها تسديدة قوية ابعدها الحارس ببراعة
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التبديل الثالث للهلال
70" دخول خليفة الدوسري وخروج أندري كاريلو
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ركلة حرة مباشرة للفتح نفذها مروان سعداني بتسديدة قوية تصدى لها المعيوف وابعدها ببراعة
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تبديل ثاني للهلال
65" دخول عبدالله الحمدان وخروج محمد كنو
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66" أوووووووووووووووووه،، الحكم يشهر بالبطاقة الحمراء فى وجه علي آل بليهي بعد تدخل قوي على مراد باتنا
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62" مراد باتنا نفذ الخطأ بتسديدة مباشرة فى إتجاه المرمى ابعدها المعيوف بنجاح
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60" خطأ من مكان جيد للفتح من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من سلمان الفرج على مراد باتنا
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56" تمريرة خطيرة تصل لفراس البريكان وكاد ان ينفرد بالمرمى لكن تدخل علي آل بليهي واستخلصها ببراعة
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أوووووه، القائم يمنع إيجالو من التسجيل
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جووووووووووووووووول، الثاني للهلال من ميشايل
48" توغل رائع من إيجالو من داخل يمين المنطقة ثم مررها عرضية تلقاها ميشايل ديلجادو بتسديدة فى المرمى
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46" بداية الشوط الثاني
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45+7" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.
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45+2" تسديدة قوية من بيتروس ماتيوس من على حدود المنطقة أمسكها الحارس عبدالله المعيوف