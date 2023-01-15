عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الهلال - العدالة
الأحد 15 يناير 2023،
فيصل بن فهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الهلال - العدالة
الأحد 15 يناير 2023،
فيصل بن فهد
🔥⚽️— SHAHID (@ShahidVOD) January 13, 2023
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91' هدف ملغي للهلال بسبب تسلل على ماريجا
84' بطاقة حمراء للمدافع فهد الحربي لاعب العدالة
72' ماريجا يمرر بشكل رائع إلى الدوسري الذي يمنح الكرة لصالح الشهري على طبق من ذهب، ليحرز الثاني للهلال
66' سالم الدوسري يسدد ركلة الجزاء المُعادة بنجاح ويمنح التقدم للهلال
63' الحكم يراجع تقنية الفار ويقرر احتساب ركلة جزاء للهلال بعد عرقلة ناصر الدوسري
59' عررررضية من سعود، ورأسية رائعة من الشهري ولكن مياتوفيتش يتصدى لها
49' تمريرة رائعة تضع الشهري أمام المرمى، ولكن تسديدته تمر بجوار القائم
45' تسديدة قوووية من هيون سو ولكن الحارس يمسك بالكرة
45' عرررضية من كاريلو، الدفاع يشتت الكرة وتصل إلى سعود الذي يسدد الكرة ولكن الدفاع يشتتها من على خط المرمى
42' بلاتا يماطل في الاحتفاظ بالكرة، لتُقطع منه وتضيع فرصة هجمة خطيرة للعدالة
26' تمريرة رائعة من ميتشال تضع سالم أمام المرمى، ولكنه يهدر الفرصة بغرابة ويسدد الكرة بجوار القائم
25' تصووووويبة من سالم ولكن الكرة عالية قليلًا عن المرمى
12' تسديدة قوووية من سالم ولكن مياتوفيتش يتصدى لها
10' سيطرة واستحواذ من الهلال على الكرة
2' عررضية للعدالة من الجهة اليمنى، ولكن المعيوف يمسك بالكرة
اختار شيفيلا الفريق الآتي لخوض اللقاء
التشكيل: 3-4-2-1
ميلان مياتوفيتش
ميكائيل دايريستام - فهد الحربي - علي السالم
عارف آل حيدر - عبد الرحمن الحريب - دافيد تيجانيتش - عبد العزيز الجمعان
أندرسون بلاتا - حسن الحبيب
وليد الشنقيطي
🔡اخـتـيارات المـــدرب سيفـيلا— نـادي الــعـدالـة السعودي (@aladalahclub) January 15, 2023
في مواجـهة الهـــــلال
🔻#الهلال_العدالة #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/i8ZWfwCInd
قرر المدرب رامون دياز الاعتماد على التشكيل التالي
التشكيل: 4-3-3
عبدلله المعيوف
ناصر الدوسري - على آل بليهي - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد
أندريه كاريو - جوستافو كويلار - محمد كنو
سالم الدوسري - لوسانو فييتو - ميتشال
📋 هُنـا قائمة #كبير_آسيا في لقاء "العدالة" ⚽️💙#الهلال pic.twitter.com/Hgj1fzVxAT— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 15, 2023
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الهلال والرائد على ملعب فيصل بن فهد.
يدخل النصر اللقاء متعثرًا بالتعادل مع الرائد بهدف لكل فريق، ويسعى الزعيم لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الضغط على النصر الذي يتصدر الترتيب بفارق 4 نقاط في نفس عدد المباريات.
أما العدالة يدخل اللقاء منتشيًا بالفوز على الفتح، ويبحث الفريق عن أي نتيجة إيجابية من أجل الخروج من منطقة الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط.