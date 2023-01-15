مباشرالهلال والعدالة: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال والعدالة في مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب فيصل بن فهد

Salem Al-Dawsari - hilal - raed 2023al hilal twitter
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دوري روشن السعوديالهلال vs العدالةالهلالالعدالة
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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    الهلال - العدالة

    الأحد 15 يناير 2023،
    18:00 السعودية، 17:00 مصر

    شاهد Vip

    فيصل بن فهد

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    نهاية المباراة بفوز الهلال على العدالة بهدفين نظيفين

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    91 هدف ملغي للهلال بسبب تسلل على ماريجا

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    84 بطاقة حمراء للمدافع فهد الحربي لاعب العدالة

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للهلال

    72 ماريجا يمرر بشكل رائع إلى الدوسري الذي يمنح الكرة لصالح الشهري على طبق من ذهب، ليحرز الثاني للهلال

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول للهلال

    66 سالم الدوسري يسدد ركلة الجزاء المُعادة بنجاح ويمنح التقدم للهلال

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    رررررركلة جزاء للهلال

    63 الحكم يراجع تقنية الفار ويقرر احتساب ركلة جزاء للهلال بعد عرقلة ناصر الدوسري

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    خطيرررررة من الهلال

    59 عررررضية من سعود، ورأسية رائعة من الشهري ولكن مياتوفيتش يتصدى لها

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    صالح الشهري يضيع فرصة الهدف الأول

    49 تمريرة رائعة تضع الشهري أمام المرمى، ولكن تسديدته تمر بجوار القائم

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

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    45 تسديدة قوووية من هيون سو ولكن الحارس يمسك بالكرة

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    أووووووه كم كانت قريبة للهلال

    45 عرررضية من كاريلو، الدفاع يشتت الكرة وتصل إلى سعود الذي يسدد الكرة ولكن الدفاع يشتتها من على خط المرمى

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    42 بلاتا يماطل في الاحتفاظ بالكرة، لتُقطع منه وتضيع فرصة هجمة خطيرة للعدالة

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    أووووووه سالم يهدر هدف محقق

    26 تمريرة رائعة من ميتشال تضع سالم أمام المرمى، ولكنه يهدر الفرصة بغرابة ويسدد الكرة بجوار القائم

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    25 تصووووويبة من سالم ولكن الكرة عالية قليلًا عن المرمى

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    12 تسديدة قوووية من سالم ولكن مياتوفيتش يتصدى لها

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    10 سيطرة واستحواذ من الهلال على الكرة

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    2 عررضية للعدالة من الجهة اليمنى، ولكن المعيوف يمسك بالكرة

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    انطلاق المباراة

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    تشكيل العدالة ضد الهلال

    اختار شيفيلا الفريق الآتي لخوض اللقاء

    التشكيل: 3-4-2-1
    ميلان مياتوفيتش
    ميكائيل دايريستام - فهد الحربي - علي السالم
    عارف آل حيدر - عبد الرحمن الحريب - دافيد تيجانيتش - عبد العزيز الجمعان
    أندرسون بلاتا - حسن الحبيب
    وليد الشنقيطي

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    تشكيل الهلال ضد العدالة

    قرر المدرب رامون دياز الاعتماد على التشكيل التالي

    التشكيل: 4-3-3

    عبدلله المعيوف
    ناصر الدوسري - على آل بليهي - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد
    أندريه كاريو - جوستافو كويلار - محمد كنو
    سالم الدوسري - لوسانو فييتو - ميتشال

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الهلال والرائد على ملعب فيصل بن فهد.

    يدخل النصر اللقاء متعثرًا بالتعادل مع الرائد بهدف لكل فريق، ويسعى الزعيم لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الضغط على النصر الذي يتصدر الترتيب بفارق 4 نقاط في نفس عدد المباريات.

    أما العدالة يدخل اللقاء منتشيًا بالفوز على الفتح، ويبحث الفريق عن أي نتيجة إيجابية من أجل الخروج من منطقة الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط.

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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