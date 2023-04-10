مباشرالهلال والطائي: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال والطائي في الجولة 23 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

Hilal Taawoun SPL 10.03.2023Hilal Twitter
منشور جديد: 0
الهلال vs الطائيالهلالالطائيدوري روشن السعودي
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    نهاية الشوط الأول بتقدم الطائي على الهلال بهدفين نظيفين

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    المعيوف يتألق

    39 يحرم الطائي من فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد تسديدة خطيررة من مبينزا

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للطائي

    35 تمريرة بينية أخرى مذهلة، سعيود يكسر مصيدة التسلل بشكل ررائع، ينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الثاني للضيوف

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    30 تسديدة من ناصر الدوسري ولكن الكرة ترتطم بالدفاع، تُغير إتجاهها وتخرج لركنية

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    أووووووووووووووه الثاني يضيع من مبينزا

    29 فرصة لمهاجم الطائي مبينزا أمام المرمى ولكن المعيوف يتألق ويتصدى للكرة

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول للطائي

    24 تمريرة مذهلة تضع مبينزا أمام المرمى، المعيوف يخرج من مرماه قبل أن يسددها مبينزا في الشباك بكل براعة

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    أووووووووووووووووووووه الهدف الأول يضيع من الطائي!

    19 تمريرة رررائعة تضع سعيود منفردًا بالمرمى ولكن النجم الجزائري يهدر الفرصة ويسدد الكرة بجوار القائم

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    18 عرررضية من الجهة اليمنى للطائي، ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع الهلال

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    12 تسديدة قوووية من ماريجا ولكن حارس الطائي يمسك بها

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    خطيررررررررررة للهلال

    11 عررضية من ماريجا إلى صالح الشهري الذي يسيطر على الكرة بشكل رائع ويسدد! ولكن حارس الطائي يتألق، يتصدى لها وتخرج لركنية

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    4 تسديدة من الحمدان ولكن الدفاع يعترضها

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    انطلاق المباراة

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    تشكيل الطائي ضد الهلال

    قرر ميرل رادوي اختيار الخطة الآتية

    خطة اللعب: 3-4-2-1

    فيكتور براجا
    حسين قاسم - ألفا سيميدو - عبد الكريم السليمان
    نواف القميري - مختار علي - دينر كليمنت - محمد حرزان
    موسونا - أمير سعيود
    جي مبينزا

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    تشكيل الهلال ضد الطائي

    قرر رامون دياز الاعتماد على التشكيل التالي

    خطة اللعب: 4-2-3-1

    عبدلله المعيوف
    معاذ فقيهي - محمد جحفلي - خليفة الدوسري - محمد البريك
    ناصر الدوسري - عبدلله عطيف
    صالح الشهري - مصعب الجوير - عبدلله الحمدان
    موسى ماريجا

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    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الهلال- الطائيالأثنين 10 أبريل 2023،
    22:00 السعودية، 21:00 مصر    		شاهد VIPالأمير فيصل بن فهد

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    يستضيف فريق الهلال نظيره الطائي في الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2022-23، وذلك في خضم منافسة قوية على اللقب الذي يحمله الزعيم.

    الهلال يطمح للخروج من الحالة السيئة التي لحقت به بعد الهزيمة من الشباب وفقدان المركز الثالث لصالح الليوث.