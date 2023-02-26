مباشرالهلال والدحيل: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 0x5 الدحيل

Al-Duhail - Al-HilalGettyImage
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الدحيل vs الهلالدوري أبطال آسياالهلالالدحيل

ملخص

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    بث مباشر: شاهد مباراة الهلال والدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022

    شاهد مباراة الهلال والدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022 عبر شاهد VIP

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    نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بخماسية نظيفة

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    فيديو: شاهد الهدف السادس الملغي عن طريق ماريجا لصالح الهلال

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    إلغاء الهدف السادس

    الحكم عاد لتقنية الفيديو ليقرر إلغاء الهدف السادس بداعي التسلل

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    جوووووووول ماريجا هاتريك

    41' جووووووول .. هجمة رائعة من الهلال عن طريق ميشيل لعبها إلى سالم الذي مررها عرضية إلى ماريجا ليسدد على الطائر ويضع السادس

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    فيديو: شاهد هدف سالم الدوسري الخامس لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022

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    جووووووووول الخامس عن طريق سالم الدوسري

    38' جووووووووووول الدوسري يضيف الخامس بعد مرتدة قوية وصلت إلى ماريجا الذي لعبها بالكعب إلى سالم ليسكنها الشباك

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    34' أووووووووه ماذا أهدرت يا سالم؟ مرتدة سريعة للهلال مررها سلمان الفرج للدوسري المنفرد بالمرمى لكن ركنها خارج الملعب

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    34' أووووووه الدحيل يظهر بفرصة خطيرة عن طريق أولونجا وتسديدة قوية باليسرى لكن المعيوف يتصدى

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    فيديو: شاهد هدف ماريجا الرابع لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022

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    جووووووووووول ماريجا يضيف الرابع

    27' جوووووووول تمريرة سحرية من المعيوف وصلت لماريجا المنفرد بالمرمى ليسدد الرابع

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    23' محاولة من الدحيل وعرضية تصل إلى أولونجا الذي لعبها بالكعب ووصلت إلى المعز ليلعبها خلفية رائعة لكن وصلت ضعيفة وسهلة في يد المعيوف

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    19' أووووه ماريحا من جديد يسدد قوية في المرمى وصلاح زكريا يتصدى ويحولها ركنية

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    16' أووووه .. ماريجا كاد أن يفعلها مرة أخرى ويسجل الرابع لكن رأسيته علت العارضة

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    فيديو: شاهد هدف ماريجا الثالث لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022

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    غير معقول ... جووووووووول ماريجا يضيف الثالث

    14' جووووووول الهلال يحطم دفاعات الدحيل وهجمة سريعة وصلت إلى سالم الدوسري لعبها عرضية أرضية سددها ماريجا ليسجل مرة أخرى للزعيم

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    فيديو: شاهد هدف إيجالو الثاني لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022

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    جووووووووول إيجالو يضاعف النتيجة

    10' جوووووووووووول، الزعيم يضع قدمًا في النهائي بعد هجمة أخرى عن طريق ميشيل الذي مررها لإيجالو ليراوغ حارس المرمى ويسكنها الشباك

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    6' أوووووه الهلال ناويها اليوم وهجمة أخرى وصلت إلى إيجالو الذي سددها بيسراه لكن وصلت سهلة في يد حارس المرمى

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    فيديو: شاهد هدف إيجالو الأول لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022