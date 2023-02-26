مباشرالهلال والدحيل: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
- فيديو: شاهد هدف سالم الدوسري الخامس لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022
- فيديو: شاهد هدف ماريجا الرابع لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022
- فيديو: شاهد هدف ماريجا الثالث لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022
- فيديو: شاهد هدف إيجالو الثاني لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022
- فيديو: شاهد هدف إيجالو الأول لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022
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بث مباشر: شاهد مباراة الهلال والدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022
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نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بخماسية نظيفة
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فيديو: شاهد الهدف السادس الملغي عن طريق ماريجا لصالح الهلال
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إلغاء الهدف السادس
الحكم عاد لتقنية الفيديو ليقرر إلغاء الهدف السادس بداعي التسلل
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جوووووووول ماريجا هاتريك
41' جووووووول .. هجمة رائعة من الهلال عن طريق ميشيل لعبها إلى سالم الذي مررها عرضية إلى ماريجا ليسدد على الطائر ويضع السادس
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فيديو: شاهد هدف سالم الدوسري الخامس لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022
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جووووووووول الخامس عن طريق سالم الدوسري
38' جووووووووووول الدوسري يضيف الخامس بعد مرتدة قوية وصلت إلى ماريجا الذي لعبها بالكعب إلى سالم ليسكنها الشباك
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34' أووووووووه ماذا أهدرت يا سالم؟ مرتدة سريعة للهلال مررها سلمان الفرج للدوسري المنفرد بالمرمى لكن ركنها خارج الملعب
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34' أووووووه الدحيل يظهر بفرصة خطيرة عن طريق أولونجا وتسديدة قوية باليسرى لكن المعيوف يتصدى
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فيديو: شاهد هدف ماريجا الرابع لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022
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جووووووووووول ماريجا يضيف الرابع
27' جوووووووول تمريرة سحرية من المعيوف وصلت لماريجا المنفرد بالمرمى ليسدد الرابع
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23' محاولة من الدحيل وعرضية تصل إلى أولونجا الذي لعبها بالكعب ووصلت إلى المعز ليلعبها خلفية رائعة لكن وصلت ضعيفة وسهلة في يد المعيوف
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19' أووووه ماريحا من جديد يسدد قوية في المرمى وصلاح زكريا يتصدى ويحولها ركنية
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16' أووووه .. ماريجا كاد أن يفعلها مرة أخرى ويسجل الرابع لكن رأسيته علت العارضة
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فيديو: شاهد هدف ماريجا الثالث لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022
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غير معقول ... جووووووووول ماريجا يضيف الثالث
14' جووووووول الهلال يحطم دفاعات الدحيل وهجمة سريعة وصلت إلى سالم الدوسري لعبها عرضية أرضية سددها ماريجا ليسجل مرة أخرى للزعيم
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فيديو: شاهد هدف إيجالو الثاني لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022
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جووووووووول إيجالو يضاعف النتيجة
10' جوووووووووووول، الزعيم يضع قدمًا في النهائي بعد هجمة أخرى عن طريق ميشيل الذي مررها لإيجالو ليراوغ حارس المرمى ويسكنها الشباك
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6' أوووووه الهلال ناويها اليوم وهجمة أخرى وصلت إلى إيجالو الذي سددها بيسراه لكن وصلت سهلة في يد حارس المرمى
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فيديو: شاهد هدف إيجالو الأول لصالح الهلال ضد الدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022