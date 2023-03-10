90+10" نهاية المباراة بفوز الهلال برباعية نظيفة على نظيره التعاون
مباشرالهلال والتعاون: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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جوووووووول" القحطاني يسجل الرابع للهلال90+9" عرضية أرضية من صالح الشهري تلقاها محمد القحطاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس مايلسون سانتوس
- -90+3" عرضية من ناصر الدوسري تلقاها سلمان الفرج برأسية تصطدم فى القائم وتمنع الهدف الرابع للهلال
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90" الحكم أضاف 10 دقائق وقت بدل ضائع
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89" تسديدة قوية من ميدران يتصدى لها المعيوف ببراعة
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تبديل أخير للتعاون
85" دخول ألفارو ميدران وخروج حسن العمري
- -83" هدف أول لللتعاون عن طريق نالدو من متابعة لكرة ارتدت من الحارس المعيوف لكن الحكم يشير بوجود تسلل
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تبديلان للهلال
دخول صالح الشهري وناصر الدوسري بدلاً من أوديون إيجالو وحمد اليامي
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80" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان
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75" ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة والتقدم للهلال بثلاثية نظيفة على التعاون
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66" تسديدة قوية من محمد القحطاني من على حدود المنطقة مرت أعلى مرمى الهلال
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تبديل أول للهلال
64" محمد القحطاني يدخل بدلا من جوستافو كويلار
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أوووووووه، الحارس مايلسون يحرم الهلال من الهدف الرابع
58" تمريرة رائعة من سلمان الفرج تضع إيجالو منفردا بالمرمى ليسددها ويتصدى لها الحارس مايلسون سانتوس
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55" تمريرة خطيرة تضع حمد الرشيدي فى مواجهة المرمى لكن تدخل رائع من حمد اليامي وابعدها إلى ركنية
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جوووووووووووووووووووووول، ميشيل ديلجادو يسجل الثالث
52" انطلاقة رتائعة من ميشيل ديلجادو من الجهة اليسرى ثم يمر بمهارة رائعة ويسددها على يسار المرمى
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تبديل أول للتعاون
دخول سميحان انابت وخروج سعد بالعبيد
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46" بداية الشوط الثاني
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45+5" نهاية الشوط الأول
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جووووووووووووول،،، ايجالو يسجل الثاني للهلال
45+4" عرضية من الجهةة ابيمنى عن طريق اندري كاريلو تلقاها إيجالو بتسديدة فى المرمى