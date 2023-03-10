مباشرالهلال والتعاون: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال ضد التعاون، ضمن مباريات الجولة العشرين، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23.

Moussa Marega Ramon Diaz Hilal Folad SPL AFC CL 23,02,2023Hilal Twitter
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التعاون vs الهلالالتعاونالهلالدوري روشن السعودي

ملخص

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    90+10" نهاية المباراة بفوز الهلال برباعية نظيفة على نظيره التعاون

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    جوووووووول" القحطاني يسجل الرابع للهلال

    90+9" عرضية أرضية من صالح الشهري تلقاها محمد القحطاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس مايلسون سانتوس
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    90+3" عرضية من ناصر الدوسري تلقاها سلمان الفرج برأسية تصطدم فى القائم وتمنع الهدف الرابع للهلال
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    90" الحكم أضاف 10 دقائق وقت بدل ضائع

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    89" تسديدة قوية من ميدران يتصدى لها المعيوف ببراعة

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    تبديل أخير للتعاون

    85" دخول ألفارو ميدران وخروج حسن العمري

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    83" هدف أول لللتعاون عن طريق نالدو من متابعة لكرة ارتدت من الحارس المعيوف لكن الحكم يشير بوجود تسلل
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    تبديلان للهلال

    دخول صالح الشهري وناصر الدوسري بدلاً من أوديون إيجالو وحمد اليامي

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    80" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان

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    75" ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة والتقدم للهلال بثلاثية نظيفة على التعاون

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    66" تسديدة قوية من محمد القحطاني من على حدود المنطقة مرت أعلى مرمى الهلال

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    تبديل أول للهلال

    64"  محمد القحطاني يدخل بدلا من جوستافو كويلار

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    أوووووووه، الحارس مايلسون يحرم الهلال من الهدف الرابع

    58" تمريرة رائعة من سلمان الفرج تضع إيجالو منفردا بالمرمى ليسددها ويتصدى لها الحارس مايلسون سانتوس

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    55" تمريرة خطيرة تضع حمد الرشيدي فى مواجهة المرمى لكن تدخل رائع من حمد اليامي وابعدها إلى ركنية

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    جوووووووووووووووووووووول، ميشيل ديلجادو يسجل الثالث

    52" انطلاقة رتائعة من ميشيل ديلجادو من الجهة اليسرى ثم يمر بمهارة رائعة ويسددها على يسار المرمى

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    تبديل أول للتعاون

    دخول سميحان انابت وخروج سعد بالعبيد

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    46" بداية الشوط الثاني

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    45+5" نهاية الشوط الأول

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    جووووووووووووول،،، ايجالو يسجل الثاني للهلال

    45+4" عرضية من الجهةة ابيمنى عن طريق اندري كاريلو تلقاها إيجالو بتسديدة فى المرمى