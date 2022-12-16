مباشرالهلال والباطن: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال والباطن في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023، والمقامة في ملعب الأمير فيصل بن فهد...

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ملخص

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    الهلال - الباطن

    الجمعة 15 ديسمبر 2022،
    20:30 السعودية، 19:30 مصر

    شاهد VIP

    ملعب الأمير فيصل بن فهد

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    7' عررضية من الجهة اليسرى للهلال ولكن حارس الباطن يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

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    انطلاق المباراة

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    تشكيلة الهلال ضد الباطن

    قرر المدرب دياز الاعتماد على التشكيل التالي

    التشكيل: 4-2-3-1

    عبدلله المعيوف
    ناصر الدوسري - جانج هيون سو - محمد جحفلي - سعود عبد الحميد
    ماتيوس بيريرا - جوستافو كويلار
    أندريه كاريو - محمد كنو - موسى ماريجا
    أوديون إيجالو

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    تشكيلة الباطن ضد الهلال

    قرر المدرب ألين هورفات الاعتماد على التشكيل التالي

    التشكيل: 4-3-3

    مارتن كامبانيا
    عبد الرحمن الظفيري - ماوريسيو أنتونيو - محمد ناجي - بدر الشمري
    بسام الحريجي - طارق مداد المطيري - محمد فريج
    عبد الرحمن العنزي - يوسف الشمري - يوسف فواز

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023 بين الهلال والباطن على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

    نجح الموج الأزرق في الفوز بآخر مبارياته قبل فترة التوقف، على حساب الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصل إلى النقطة 17.

    على الجانب الآخر الباطن هذا الموسم يعاني بشكل واضح، إذ يتذيل ترتيب الدوري، ويعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم.

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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