أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023 بين الهلال والباطن على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

نجح الموج الأزرق في الفوز بآخر مبارياته قبل فترة التوقف، على حساب الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصل إلى النقطة 17.

على الجانب الآخر الباطن هذا الموسم يعاني بشكل واضح، إذ يتذيل ترتيب الدوري، ويعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم.