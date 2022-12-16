عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الهلال - الباطن
الجمعة 15 ديسمبر 2022،
ملعب الأمير فيصل بن فهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الهلال - الباطن
الجمعة 15 ديسمبر 2022،
ملعب الأمير فيصل بن فهد
لا تفوت عودة دوري روشن السعودي— SHAHID (@ShahidVOD) December 14, 2022
الهلال يسعى لتخطي عقبة الباطن في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.
اشترك في باقة الرياضة وشاهد جميع المباريات والعديد من الأحداث الرياضية
بتقنية HD على شاهد#دوري_روشن_السعودي#SSC#الرياضة_على_شاهد#الهلال#الباطن https://t.co/1qhDpZC4hZ pic.twitter.com/wPx5Gyh78d
7' عررضية من الجهة اليسرى للهلال ولكن حارس الباطن يخرج من مرماه ويمسك بالكرة
قرر المدرب دياز الاعتماد على التشكيل التالي
التشكيل: 4-2-3-1
عبدلله المعيوف
ناصر الدوسري - جانج هيون سو - محمد جحفلي - سعود عبد الحميد
ماتيوس بيريرا - جوستافو كويلار
أندريه كاريو - محمد كنو - موسى ماريجا
أوديون إيجالو
📋 هُنـا قائمة #كبير_آسيا في لقاء "الباطن" ⚽️💙#الهلال_الباطن #الهلال pic.twitter.com/8y9ybiUFmr— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 16, 2022
قرر المدرب ألين هورفات الاعتماد على التشكيل التالي
التشكيل: 4-3-3
مارتن كامبانيا
عبد الرحمن الظفيري - ماوريسيو أنتونيو - محمد ناجي - بدر الشمري
بسام الحريجي - طارق مداد المطيري - محمد فريج
عبد الرحمن العنزي - يوسف الشمري - يوسف فواز
📋 قائمة السماوي في مواجهة الليلة 🤩💙#الهلال_الباطن pic.twitter.com/OqCZobbDYd— نادي الباطن السعودي (@albatinclub) December 16, 2022
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023 بين الهلال والباطن على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
نجح الموج الأزرق في الفوز بآخر مبارياته قبل فترة التوقف، على حساب الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصل إلى النقطة 17.
على الجانب الآخر الباطن هذا الموسم يعاني بشكل واضح، إذ يتذيل ترتيب الدوري، ويعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم.