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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الباطن - الهلال
|الجمعة 14 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|شاهد VIP
|ملعب الباطن
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الباطن - الهلال
|الجمعة 14 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|شاهد VIP
|ملعب الباطن
قرر المدرب زدرافكو لوغاروسيتش مدرب الباطن اختيار الخطة التالية
طريقة اللعب: 4-2-3-1
مارتن كمبانيا
عبدلله اليوسف - موداسيرو ساليفو - محمد ناجي - بسام الحريجي
نواف السحيمي - سيباستيان بيدروزا
يوسف المزيريب - راكان الشملان - أندري بوكيا
رينزو لوبيز
📋 قائمة السيّد ( زدرافكو لوغاروسيتش) في مواجهة الهلال #الباطن_الهلال #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/8EbAtCdqNX— نادي الباطن السعودي (@albatinclub) April 14, 2023
قرر المدرب رامون دياز الاعتماد على التشكيل التالي
الخطة: 4-4-2
عبدلله المعيوف
ناصر الدوسري - محمد جحفلي - ناصر الدوسري - ناصر الهدهود
عبدلله عطيف - سلمان الفرج - محمد كنو
لوسيانو فييتو
صالح الشهري - أوديون إيجالو
📋 هُنـا قائمة #وصيف_العالم في لقاء "الباطن" ⚽️💙#الهلال pic.twitter.com/5pzl5AUuhM— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 14, 2023
أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الباطن والهلال، والمقدمة من الجولة 24 من منافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي المقامة على ملعب الباطن.
الهلال لم يستفق من كبوة الخسارة أمام الشباب، وتعادل بصعوبة على الطائي، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة ليبقى في المركز الرابع.
أما الباطن، فقد واصل نتائجه المتراجعة في دوري روشن السعودي، وخسر في الجولة الماضية أمام أبها، ليتوقف رصيده عند 12 نقطة في المركز الأخير في جدول الترتيب.