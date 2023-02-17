78" توغل رائع من كريستيانو رونالدو من داخل يسار المنطقة ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس
مباشرالنصر ضد التعاون: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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77" تسديدة قوية من عبد المجيد الصليهم تصدى لها الحارس مايلسون وأمسكها بثبات
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73" صاااروخية من أشرف المهديوي من على حدود المنطقة مرت على حافة القائم الايمن
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70" دخول تاليسكا ومشاريبوف وخروج عبدالرحمن غريب وأيمن يحيى
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جووووووووووووووووول الهدف الثاني للتعاون من الكاميروني ليندر تاوامبا
الحكم يشير بإلغاء الهدف لوجود تسلل بعد الرجوع لتقنية الفار
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65" تسديدة قوية من عبدالمجيد الصليهم تصطدم فى الدفاع والنصر يطالب الحكم بركلة جزاء بعد اصطدام الكرة فى يد حسن كادش
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تبديل ثنائي للنصر
62" دخول عبد المجيد الصليهم وبيتي مارتينيز بدلا من سامي النجعي وعلي الحسن
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55" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي فريق التعاون في منتصف الميدان
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53" تسديدة قوية من عبد الرحمن غريب تصل سهلة بين أيدي مايلسون
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أووووووووه، ماذا أهدرت يارنوالدو؟
50" عرضية أرضية من الجهة اليسرى تصل إلى رونالدو في منتصف منطقة الــ 6 ياردت فسددها كريستيانو وأبعدها الحارس مايلسون
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جوووووووووووول، هدف التعادل للتعاون ألفارو ميدران
عرضية من الجهة اليمنى عن طريق محمد زايد الغامدي تلقاها ألفارو ميدران بتسدية قوية فى المرمى
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46" بداية الشوط الثاني
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45+2" نهاية الشوط الأول بتقدم النصر على التعاون بهدف سجله عبد الرحمن غريب
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45" الحكم أضاف دقيقتين وقت بدل ضائع
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40" عرضية من محمد زايد الغامدي من جهة اليمين أبعدها الحارس نواف العقيدي من منطقة الخطورة
- -35" تسديدة قوية من أيمن يحيي من على حدود المنطقة تصدى لها الحارس مايلسون وامسكها بثبات
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33" تسديدة من كريستيانو رونالدو من على حدود المنطقة لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس
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30" نصف ساعة مرت من الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم فريق النصر بهدفا مقابل لاشيء
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26" ضغط من لاعبي التعاون بحثا عن هدف التعادل
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20" تسديدة من علي الحسن من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن