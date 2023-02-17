مباشرالنصر ضد التعاون: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة النصر والتعاون، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23.

Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2022-23Al Nassr Twitter
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النصر vs التعاونالنصرالتعاوندوري روشن السعودي

ملخص

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    78" توغل رائع من كريستيانو رونالدو من داخل يسار المنطقة ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس

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    77" تسديدة قوية من عبد المجيد الصليهم تصدى لها الحارس مايلسون وأمسكها بثبات

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    73" صاااروخية من أشرف المهديوي من على حدود المنطقة مرت على حافة القائم الايمن

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    70" دخول تاليسكا ومشاريبوف وخروج عبدالرحمن غريب وأيمن يحيى

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    جووووووووووووووووول الهدف الثاني للتعاون من الكاميروني ليندر تاوامبا

    الحكم يشير بإلغاء الهدف لوجود تسلل بعد الرجوع لتقنية الفار

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    65" تسديدة قوية من عبدالمجيد الصليهم تصطدم فى الدفاع والنصر يطالب الحكم بركلة جزاء بعد اصطدام الكرة فى يد حسن كادش

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    تبديل ثنائي للنصر

    62" دخول عبد المجيد الصليهم وبيتي مارتينيز بدلا من سامي النجعي وعلي الحسن

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    55" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي فريق التعاون في منتصف الميدان

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    53" تسديدة قوية من عبد الرحمن غريب تصل سهلة بين أيدي مايلسون

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    أووووووووه، ماذا أهدرت يارنوالدو؟

    50" عرضية أرضية من الجهة اليسرى تصل إلى رونالدو في منتصف منطقة الــ 6 ياردت فسددها كريستيانو وأبعدها الحارس مايلسون

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    جوووووووووووول، هدف التعادل للتعاون ألفارو ميدران

    عرضية من الجهة اليمنى عن طريق محمد زايد الغامدي تلقاها ألفارو ميدران بتسدية قوية فى المرمى

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    46" بداية الشوط الثاني

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    45+2" نهاية الشوط الأول بتقدم النصر على التعاون بهدف سجله عبد الرحمن غريب

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    45" الحكم أضاف دقيقتين وقت بدل ضائع

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    40" عرضية من محمد زايد الغامدي من جهة اليمين أبعدها الحارس نواف العقيدي من منطقة الخطورة

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    35" تسديدة قوية من أيمن يحيي من على حدود المنطقة تصدى لها الحارس مايلسون وامسكها بثبات
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    33" تسديدة من كريستيانو رونالدو من على حدود المنطقة لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس

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    30" نصف ساعة مرت من الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم فريق النصر بهدفا مقابل لاشيء

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    26" ضغط من لاعبي التعاون بحثا عن هدف التعادل

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    20" تسديدة من علي الحسن من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن