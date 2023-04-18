يبدأ النصر بقيادة المدرب دينكويليتشينتش بالرسم الأتي
الخطة 4-3-3
نواف العقيدي
سلطان الغنام - ألفارو جونزاليس - عبدالإله العمري - جيسلان كونان
لويز جوستافو - عبدالمجيد الصليهم - أيمن يحيى
أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - عبدالرحمن غريب
يبدأ النصر بقيادة المدرب دينكويليتشينتش بالرسم الأتي
الخطة 4-3-3
نواف العقيدي
سلطان الغنام - ألفارو جونزاليس - عبدالإله العمري - جيسلان كونان
لويز جوستافو - عبدالمجيد الصليهم - أيمن يحيى
أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - عبدالرحمن غريب
قائمة الفريق الرسمية في مباراة #النصر_الهلال اليوم 💛— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 18, 2023
بالتوفيق لنجومنا 🙏 pic.twitter.com/THw9ablmsG
يبدا الهلال بقيادة المدرب رامون دياز بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
عبدالله المعيوف
محمد البريك - جانج هيون سوو - محمد جحفلي - سعود عبدالحميد
سلمان الفرج - جوستافو كويلار
موسى ماريجا - ميشيل ديلجادو - أندري كاريلو
أوديون إيجالو
📋 هُنـا قائمة #وصيف_العالم في لقاء "النصر" ⚽️💙#الهلال pic.twitter.com/yhxd9hWfXM— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 18, 2023
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الهلال - النصر
|الثلاثاء 18 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|شاهد VIP
|الملك فهد الدولي
أهلا بكم في البث المباشرللقمة المعتادة في الدوري السعودي بين الهلال والنصر في الجولة 25 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب الملك فهد الدولي.
النصر يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الرابع في جدول الترتيب ويطمح لقلب الطاولة على فرق الصدارة والحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي.
كما يريد النصر تضييق الخناق على الاتحاد المتصدر بعد التعثر النصراوي في الجولة الماضية بالتعادل مع الفيحاء.