مباشرالهلال والنصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال والنصر في الجولة 25 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب الملك فهد الدولي.

Hilal Nassr SPL GFXGetty Images - Goal AR
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الهلال vs النصرالهلالالنصردوري روشن السعودي

ملخص

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    تشكيل النصر

    يبدأ النصر بقيادة المدرب دينكويليتشينتش بالرسم الأتي

    الخطة 4-3-3

    نواف العقيدي

    سلطان الغنام - ألفارو جونزاليس - عبدالإله العمري - جيسلان كونان

    لويز جوستافو - عبدالمجيد الصليهم - أيمن يحيى

    أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - عبدالرحمن غريب

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    تشكيل الهلال

    يبدا الهلال بقيادة المدرب رامون دياز بالرسم الآتي

    الخطة 4-2-3-1

    عبدالله المعيوف

    محمد البريك - جانج هيون سوو - محمد جحفلي - سعود عبدالحميد

    سلمان الفرج - جوستافو كويلار

    موسى ماريجا - ميشيل ديلجادو - أندري كاريلو

    أوديون إيجالو

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    بث مباشر: شاهد ديربي الرياض بين الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-2023

    مشاهدة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-2023 على شاهد VIP

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    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الهلال - النصرالثلاثاء 18 أبريل 2023،
    22:00 السعودية، 21:00 مصر    		شاهد VIP الملك فهد الدولي

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    أهلا بكم في البث المباشرللقمة المعتادة في الدوري السعودي بين الهلال والنصر في الجولة 25 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب الملك فهد الدولي.

    النصر يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الرابع في جدول الترتيب ويطمح لقلب الطاولة على فرق الصدارة والحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

    كما يريد النصر تضييق الخناق على الاتحاد المتصدر بعد التعثر النصراوي في الجولة الماضية بالتعادل مع الفيحاء.

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