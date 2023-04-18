أهلا بكم في البث المباشرللقمة المعتادة في الدوري السعودي بين الهلال والنصر في الجولة 25 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب الملك فهد الدولي.

النصر يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الرابع في جدول الترتيب ويطمح لقلب الطاولة على فرق الصدارة والحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

كما يريد النصر تضييق الخناق على الاتحاد المتصدر بعد التعثر النصراوي في الجولة الماضية بالتعادل مع الفيحاء.