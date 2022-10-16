المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
النصر - الفيحاء
الأحد 15 أكتوبر 2022،
مرسول بارك
مباشرالنصر والفيحاء: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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تاليسكا وهدف نصراوي جديد
84' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، تاليسكا يسجل الهدف الثالث بتسديدة ذكية غالطت حارس الفيحاء.
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تاليسكا يسجل الهدف الثاني لصالح النصر
81' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، تاليسكا يسجل الهدف الثاني بتسديدة رائعة على الطائر بعد كرة عرضية من العمري، ليعزز "العالمي" تقدمه.
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80' الهدوء يدخل إلى قلوب لاعبي النصر بعد هدف جوستافو، والفريق يشعر بالراحة مع استمرار السيطرة على الكرة.
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النصر يسجل أخيرًا
75' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، النصر يفك شفرة دفاع الفيحاء أخيرًا، بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء سددها جوستافو بطريقة رائعة.
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الفيحاء كاد يسجل الهدف الأول
70' الفيحاء كان قريبًا للغاية من تسجيل الهدف الأول عبر تسديدة من نواكايمي، لكن أوسبينا وقف بالمرصاد لتسديدة النيجيري القوية.
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60' النصر يسيطر على الكرة بشكل كامل، لكن دون النجاح في تخطي دفاع الفيحاء.
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50' لا جديد على مستوى النتيجة، وسط السيطرة النصراوية على الكرة لكن دون تهديد حقيقي على مرمى الفيحاء.
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بداية الشوط الثاني
46' بداية الشوط الثاني من مباراة النصر والفيحاء في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2022-23.
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نهاية الشوط الأول
45+3' نهاية الشوط الأول من مباراة النصر والفيحاء في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي بالتعادل السلبي.
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45' حكم المباراة يقرر احتساب ثلاث دقائق كوقت بدل من الضائع في شوط المباراة الأول.
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40' غياب الخطورة بشكل كامل على مرمى الفريقين خلال الشوط الأول الذي يتجه إلى نهاية سلبية على مستوى النتيجة.
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30' النصر لا يجد الحلول حتى الآن لفك شفرة دفاع الفيحاء المتماسك بشدة خلال الشوط الأول من المباراة.
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20' محاولات نصراوية غير مجدية حتى الآن على مرمى الفيحاء، الذي يعتمد على الهجمات المرتدة لمحاولة تشكيل خطورة على "العالمي".
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10' لا جديد على مستوى النتيجة بعد مرور أول عشر دقائق، على الرغم من استمرار سيطرة النصر، لكن دفاع الفيحاء ينجح في إجهاض كافة المحاولات مبكرًا.
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بداية نصراوية
1' النصر يدخل المباراة بقوة، وأندرسون تاليسكا يهدد مرمى الفيحاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن كرة البرازيلي خرجت إلى ضربة مرمى.
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انطلاق صافرة بداية المباراة
حكم المباراة يطلق صافرة مباراة النصر والفيحاء في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2022-23.
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تشكيلة الفيحاء ضد النصر
الخطة 4-2-3-1
فلاديمير ستويكوفيتش
محمد البقعاوي - سامي الخيبري - حسين الشويش - بندر المطيري
محمد أبو سبعان - ريكاردو ريلر
ميلان يافكوف - باولينيو - ألكساندر تراجكوفسكي
أنطوني نواكايمي
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تشكيلة النصر ضد الفيحاء
الخطة 4-2-3-1
دافيد أوسبينا
جيسلان كونان، عبد الإله العمري، ألفارو جونزاليس، عبد الله مادو
لويز جوستافو، عبد الله الخيبري
سامي النجعي، تاليسكا، أيمن يحيى.
فينسنت أبو بكر.
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023 بين النصر والفيحاء على ملعب مرسول بارك.
النصر حقق الفوز على العدالة في المباراة الماضية بعد سحق أبها ويرغب في الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية قبل التوقف استعدادًا لكأس العالم.
أما الفيحاء فلم يحقق أي انتصار خلال الموسم الجاري وسوف يحاول مباغتة العالمي.