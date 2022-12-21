قرر المدرب مارتن شيفيلا الاعتماد على التشكيل التالي
التشكيل: 3/4/3
ميلان مياتوفيتش
حسن الحبيب - مرتضى البريح - ميكائيل دايريستام
عبد العزيز الجمعان - محمد العوفي - إيدسون - على السالم
أندرسون بلاتا - لوتارو بالاسيوس - كريستوفر جونزاليز
قرر المدرب مارتن شيفيلا الاعتماد على التشكيل التالي
التشكيل: 3/4/3
ميلان مياتوفيتش
حسن الحبيب - مرتضى البريح - ميكائيل دايريستام
عبد العزيز الجمعان - محمد العوفي - إيدسون - على السالم
أندرسون بلاتا - لوتارو بالاسيوس - كريستوفر جونزاليز
🔢 تشكـيلة العـدالة في مواجهـة#النصر_العداله— نـادي الــعـدالـة السعودي (@aladalahclub) December 21, 2022
🔻#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/ODXpYH5KaI
قرر مدرب النصر الاعتماد على التشكيل الآتي
التشكيل: 4-2-3-1
دافيد أوسبينا
جيسلان كونان - ألفارو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام
لويس جوستافو - عبد المجيد الصليهم
أيمن يحيى - بيتي مارتينيز - سامي النجعي
أندرسون تاليسكا
قائمة الفريق الرسمية في مباراة #النصر_العدالة اليوم 💛— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 21, 2022
بالتوفيق لنجومنا 🙏 pic.twitter.com/YAGzKFdEY6
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر والعدالة في دور الستة عشر من بطولة كأس الملك لموسم 2022-23،على "مرسول بارك.
النصر يبدأ مشواره في بطولة كأس الملك وعينه على المواصلة في البطولة، من أجل الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، ومحاولة التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.
أما نادي العدالة، فيدخل المباراة وهدفه تحقيق المفاجأة وتعكير صفو النتائج المميزة للعالمي، والتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
النصر - العدالة
الأربعاء 21 ديسمبر 2022،
مرسول بارك
لا تفوت متعة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023— SHAHID (@ShahidVOD) December 20, 2022
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بتقنية HD على شاهد https://t.co/gbgrpTbPH0#كأس_الملك#SSC#الرياضة_على_شاهد#الهلال#النصر@Alhilal_FC@Ettifaq@AlNassrFC@aladalahclub pic.twitter.com/d8PUvrGlBc