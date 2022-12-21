مباشرالنصر والعدالة: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة النصر والعدالة في دور الستة عشر من كأس الملك 2022-23 ، والمقامة في ملعب مرسول بارك...

Luiz Gustavo - Al nassral nassr twitter
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النصر vs العدالةالنصرالعدالةكأس خادم الحرمين الشريفين
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    انطلاق المباراة

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    تشكيل العدالة ضد النصر

    قرر المدرب مارتن شيفيلا الاعتماد على التشكيل التالي

    التشكيل: 3/4/3
    ميلان مياتوفيتش
    حسن الحبيب - مرتضى البريح - ميكائيل دايريستام
    عبد العزيز الجمعان - محمد العوفي - إيدسون - على السالم
    أندرسون بلاتا - لوتارو بالاسيوس - كريستوفر جونزاليز

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    تشكيل النصر ضد العدالة

    قرر مدرب النصر الاعتماد على التشكيل الآتي

    التشكيل: 4-2-3-1

    دافيد أوسبينا
    جيسلان كونان - ألفارو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام
    لويس جوستافو - عبد المجيد الصليهم
    أيمن يحيى - بيتي مارتينيز - سامي النجعي
    أندرسون تاليسكا

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر والعدالة في دور الستة عشر من بطولة كأس الملك لموسم 2022-23،على "مرسول بارك.

    النصر يبدأ مشواره في بطولة كأس الملك وعينه على المواصلة في البطولة، من أجل الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، ومحاولة التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.

    أما نادي العدالة، فيدخل المباراة وهدفه تحقيق المفاجأة وتعكير صفو النتائج المميزة للعالمي، والتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك.

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    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    النصر - العدالة

    الأربعاء 21 ديسمبر 2022،
    21:00 السعودية، 20:00 مصر

    شاهد VIP

    مرسول بارك

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