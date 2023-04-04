مباشرالعدالة ضد النصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة العدالة والنصر في الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

Sami Al-Najei Al-Nassr Abha King's CupAl Nassr Twitter
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دوري روشن السعوديالعدالة vs النصرالعدالةالنصر

ملخص

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    بث مباشر: شاهد مباراة العدالة والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23

    شاهد مباراة العدالة والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 على شاهد VIP

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    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    العدالة - النصرالثلاثاء 4 أبريل 2023،
    22:00 السعودية، 21:00 مصر    		شاهد VIPمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

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    نهاية المباراة بفوز النصر بخماسية نظيفة

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    فيديو: شاهد هدف أيمن يحيى الخامس للنصر ضد العدالة في دوري روشن السعودي

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    جوووووول أيمن يحيى يضيف الخامس

    90+10' جووووووول انفراد لتاليسكا حاول وضعها فوق الحارس لكنّه يتألق وفي الأخير تعود إلى أيمن يحيى الذي وضعها في الشباك

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    90' إضافة تسع دقائق وقت بدل من ضائع

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    85' اصطدام بين نواف وعلي السالم وحارس النصر يسقط ويتم علاجه داخل الملعب

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    فيديو: شاهد هدف تاليسكا الرابع للنصر ضد العدالة في دوري روشن السعودي

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    جوووووووووووول تاليسكا يضرب بالرابع

    78' جوووووووول تمريرة ساحرة من أيمن وصلت إلى تاليسكا الذي لعبها فوق الحارس بمهارة ليسجل الرابع

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    75' العدالة يحاول تقليص الفارق وتعقيد مهمة النصر

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    69' أووووووه انفراد للعدالة والمرمى خال لكن كونان ينقذ الكرة قبل أن تسكن الشباك

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    فيديو: شاهد هدف كريستيانو رونالدو الثالث للنصر في مرمى العدالة بدوري روشن السعودي

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    جووووووووووول رونالدو يسجل الثالث

    65' جووووووول تمريرة من تاليسكا إلى رونالدو الذي موه بيمناه وسدد بيسراه لتسكن الشباك

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    60' النصر يضغط العدالة في منطقته لكن الدفاع مستميت

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    فيديو: شاهد هدف تاليسكا الثاني للنصر ضد العدالة في دوري روشن السعودي

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    جوووووول تاليسكا يضاعف النتيجة

    55' جوووووووول تسديدة صاروخية من تاليسكا بيسراه تسكن الشباك وتمنح الثاني للنصر

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف نظيف

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    40+5' جنووووون في المباراة .. نواف العقيدي ينقذ النصر من تسديدة خالد القوية لتصل إلى تاليسكا المنفرد بالمرمى لكنّه فضّل التسديد من بعيد فوق الحارس لكن وصلت سهلة

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    44' الدفااااااع ينقذ المشهد .. مرتدة سريعة للنصر بدأها تاليسكا ووصلت إلى غريب الذي لعبها عرضية نحو رونالدو لكن المدافع يلمسها لتخرج خارج الملعب