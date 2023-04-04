مباشرالعدالة ضد النصر: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
- فيديو: شاهد هدف أيمن يحيى الخامس للنصر ضد العدالة في دوري روشن السعودي
- فيديو: شاهد هدف تاليسكا الرابع للنصر ضد العدالة في دوري روشن السعودي
- فيديو: شاهد هدف كريستيانو رونالدو الثالث للنصر في مرمى العدالة بدوري روشن السعودي
- فيديو: شاهد هدف تاليسكا الثاني للنصر ضد العدالة في دوري روشن السعودي
- فيديو: شاهد هدف كريستيانو رونالدو في مرمى العدالة بدوري روشن السعودي
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بث مباشر: شاهد مباراة العدالة والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23
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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب العدالة - النصر الثلاثاء 4 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
شاهد VIP مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
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نهاية المباراة بفوز النصر بخماسية نظيفة
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فيديو: شاهد هدف أيمن يحيى الخامس للنصر ضد العدالة في دوري روشن السعودي
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جوووووول أيمن يحيى يضيف الخامس
90+10' جووووووول انفراد لتاليسكا حاول وضعها فوق الحارس لكنّه يتألق وفي الأخير تعود إلى أيمن يحيى الذي وضعها في الشباك
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90' إضافة تسع دقائق وقت بدل من ضائع
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85' اصطدام بين نواف وعلي السالم وحارس النصر يسقط ويتم علاجه داخل الملعب
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فيديو: شاهد هدف تاليسكا الرابع للنصر ضد العدالة في دوري روشن السعودي
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جوووووووووووول تاليسكا يضرب بالرابع
78' جوووووووول تمريرة ساحرة من أيمن وصلت إلى تاليسكا الذي لعبها فوق الحارس بمهارة ليسجل الرابع
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75' العدالة يحاول تقليص الفارق وتعقيد مهمة النصر
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69' أووووووه انفراد للعدالة والمرمى خال لكن كونان ينقذ الكرة قبل أن تسكن الشباك
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فيديو: شاهد هدف كريستيانو رونالدو الثالث للنصر في مرمى العدالة بدوري روشن السعودي
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جووووووووووول رونالدو يسجل الثالث
65' جووووووول تمريرة من تاليسكا إلى رونالدو الذي موه بيمناه وسدد بيسراه لتسكن الشباك
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60' النصر يضغط العدالة في منطقته لكن الدفاع مستميت
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فيديو: شاهد هدف تاليسكا الثاني للنصر ضد العدالة في دوري روشن السعودي
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جوووووول تاليسكا يضاعف النتيجة
55' جوووووووول تسديدة صاروخية من تاليسكا بيسراه تسكن الشباك وتمنح الثاني للنصر
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف نظيف
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40+5' جنووووون في المباراة .. نواف العقيدي ينقذ النصر من تسديدة خالد القوية لتصل إلى تاليسكا المنفرد بالمرمى لكنّه فضّل التسديد من بعيد فوق الحارس لكن وصلت سهلة
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44' الدفااااااع ينقذ المشهد .. مرتدة سريعة للنصر بدأها تاليسكا ووصلت إلى غريب الذي لعبها عرضية نحو رونالدو لكن المدافع يلمسها لتخرج خارج الملعب