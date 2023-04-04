40+5' جنووووون في المباراة .. نواف العقيدي ينقذ النصر من تسديدة خالد القوية لتصل إلى تاليسكا المنفرد بالمرمى لكنّه فضّل التسديد من بعيد فوق الحارس لكن وصلت سهلة