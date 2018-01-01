90+2’نهاية المباراة
⏳| نهاية المباراة— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) December 14, 2018
دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين " الجولة 13 " #الرائد 0
النصر 4 pic.twitter.com/pmG3k9gRom
تبديل في صفوف النصر
تبديل في صفوف الرائد
58’خروج محمد عطوة ودخول متعب المطلق بدلًا منه
الدقيقة 58— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) December 14, 2018
التبديل الثاني والثالث لفريق الرائد :
دخول اللاعبين / صالح الشهري و متعب المطلق
خروج اللاعبين / محمد عطوه واسماعيل بنقورا pic.twitter.com/tSf56kDgHq
تبديل في صفوف الرائد
57’خروج إساعيل بانجورا ودخول صالح الشهري بدلًا منه
الدقيقة 58— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) December 14, 2018
التبديل الثاني والثالث لفريق الرائد :
دخول اللاعبين / صالح الشهري و متعب المطلق
خروج اللاعبين / محمد عطوه واسماعيل بنقورا pic.twitter.com/tSf56kDgHq
عبد الرزاق حمدالله يعمق جراح الرائد ويسجل الرابع
بعد استقبال أكثر رائع للكرة47’الهدف جاء بعد تمريرة عن طريق يحيى الشهري في اتجاه حمد الله المنطلق على حدود المنطقة ثم استقبل الكرة بشكل رائع وسددها قوية سكنت الشباك بنجاح
45+3’نهاية الشوط الأول
نهاية الشوط الأول من مباراة #النصر_الرائد— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 14, 2018
ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بتقدم #النصر بثلاثة أهداف دون مقابل
سجل اهداف #العالمي عبدالرزاق حمدالله "هاتريك" pic.twitter.com/BPMl4TFslV
عبد الرزاق حمدالله يسجل الهاتريك
بعد أقل من دقيقة
45+2’الهدف جاء بعد تمريرة خاطئة من هشام بلقروي وصلت أمام نور الدين امرابط الذي استلمها وانطلق ثم انفرد بالحارس ومرر كرة إلى حمد الله الذي سددها في المرمى الخالي
قووووول #عالمي pic.twitter.com/nAsJMQ0AAO— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 14, 2018
عبد الرزاق حمد الله يسجل الثاني للنصر
بتصويبة من داخل المنطقة
45+1’الهدف جاء بعد تمريرة عن طريق نور الدين امرابط للمنطلق في الجانب الأيسر أحمد موسى الذي أرسل كرة عرضية من لمسة واحدة لداخل المنطقة سددها عبد الرزاق حمد الله بسهولة في الشباك
قووووول #عالمي pic.twitter.com/nAsJMQ0AAO— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 14, 2018
بطاقة صفراء
عبد الرزاق حمدالله يفتتح التسجيل للنصر
من نقطة الجزاء
10’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها عبد الرزاق حمد الله ببراعة على يمين الحارس عز الدين دوخة
قووووووول #عالمي pic.twitter.com/B1Z8o1a27t— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 14, 2018
اووووووووووه... ركلة جزاء لصالح النصر
إليكم تشكيل الرائد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
عز الدين دوخا / محمد عطوة / هشام بلقروي / عبد الله الشامخ / محمد العمري / عبد الله الفهد / دانييل امورا / سلطان الفرحان / فرحان حساني / أحمد حمودان / إسماعيل بانجورا
📝| التشكيلة الرسمية والاحتياط لفريق #الرائد في لقاء اليوم أمام فريق النصر— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) December 14, 2018
ضمن الجولة 13 من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين
تنطلق عند الساعة 3:05 مساءً pic.twitter.com/vHGrzh7g8x
إليكم تشكيل فريق النصر لمباراة اليوم
يبدأ المدرب كارينيو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
وليد عبد الله / سطان الغنام / كريستيان راموس / برونو أ,فيني / جوليانو فيكتور / حمد آل منصور / بيتروس ماتيوس / نور الدين امرابط / أحمد موسى / أيمن يحيى / عبد الرزاق حمدالله
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الرائد— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 14, 2018
في الجولة الثالثة عشر ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/jr2knt53WS