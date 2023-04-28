أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في المواجهة المرتقبة بين النصر والرائد في إطار مباريات الجولة 24 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023 والتي ستُقام على ملعب KSU.

يبحث النصر وصيف الترتيب بقيادة الدون كريستيانو رونالدو عن استعادة الثقة بعد خسارة القمة ضد الهلال وتوديع كأس خادم الحرمين الشريفين في نصف النهائي أمام الوحدة، يرغب بتحقيق الفوز لتقليص الفارق مؤقتًا مع الاتحاد المتصدر إلى 3 نقاط لمواصلة الضغط على العميد.

في المقابل، يحتل الرائد المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، ويرغب في استغلال وضع العالمي مؤخرًا للخروج بنتيجة إيجابية تُحسن من وضعه في جدول المسابقة.