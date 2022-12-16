عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الرائد - النصر
الجمعة 15 ديسمبر 2022،
مدينة الملك عبدالله الرياضية
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الرائد - النصر
الجمعة 15 ديسمبر 2022،
مدينة الملك عبدالله الرياضية
لا تفوت عودة دوري روشن السعودي— SHAHID (@ShahidVOD) December 15, 2022
النصر يسعى للصدارة من بوابة الرائد
في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.
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بتقنية HD على شاهد#دوري_روشن_السعودي#SSC#الرياضة_على_شاهد#العالمي#الرائدhttps://t.co/cP1a7dyqaQ pic.twitter.com/xYDqwpqcAO
90+2" دخول خالد الغنام ومشاري النمر وخروج أندرسون تاليسكا وفنيسنت أبو بكر
🔁 | تبديل ثنائي!— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 16, 2022
➡️ خالد الغنام | مشاري النمر
⬅️ أندرسون تاليسكا | فنسنت أبو بكر#النصر_الرائد pic.twitter.com/NOjO36lMH2
90" الحكم أضاف 6 دقائق وقت بدل ضائع
89" جووووووووووووووووووووووول، الرابع للنصر عن طريق تاريسكا بعد تمريرة رائعة من العمري تلقاها تاريسكا ومبهارة فردية توغل لداخل المنطقة ثم سددها على يمين المرمى
هدددددف!⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2022
⚽⚽⚽ هاتريك من تاليسكا.. وهدف رابع للنصر عند الدقيقة 90"
الرائد 1 × 4 النصر#الرائد_النصر#SSC pic.twitter.com/SKby7278wF
86" دخول يحيى الشهري ويحيى سنبل وخروج كريم البركاوي وجوليو تافاريس
🕘 الدقيقة 86— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) December 16, 2022
🔄 تبديل رائدي :
🔴 خروج / تفاريس و كريم
🟢 دخول / يحيى الشهري و يحيى سنبل
🏆 | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/BDy0EhBk2y
79" دخول علي لاجامي وعلي الحسن وخروج سلطان الغنام ولويز جوستافو
🔁 | تبديل ثنائي!— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 16, 2022
➡️ علي لاجامي | علي الحسن
⬅️ سلطان الغنام | لويز جوستافو#النصر_الرائد pic.twitter.com/amHoMTTpqv
75" ربع ساعة تفصلنا على نهاية المباراة والنتيجة تشير إلى تقدم النصر بثلاثة أهدف مقابل هدف وحيد للرائد
⏱’75— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 16, 2022
النصر 3 - 1 الرائد
#النصر_الرائد pic.twitter.com/2aO55R6aXe
72" تاليسكا يسجل الهدف الثالث بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة فى سقف المرمى
🎥 هدف النصر الثالث— دوري روشن السعودي (@SPL) December 16, 2022
⚽️ تاليسكا
#️⃣ #الرائد_النصر pic.twitter.com/D6AVTY4HDU
70" الحكم يحتسب ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفار
بعد العودة لتقنية الـVAR... حكم المباراة يقرر احتساب ركلة جزاء للنصر . #الرائد_النصر#SSC pic.twitter.com/kQSc0r0Eos— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2022
68" هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في منتصف الميدان
62" تاليسكا يسجل بعد تمريرة خاطئة من مدافعي الرائد لينطلق بها تاليسكا ويسددها على يمين الحارس سيلفيو لانج
هدددددف!⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2022
د61' تاليسكا والهدف الثاني للنصر 🔥
الرائد 1 × 2 النصر#الرائد_النصر#SSC pic.twitter.com/1CBcYRCUbc
60" دخول أيمن يحيى وخروج جلال الدين ماشاريبوف
🔁 | تبديل أول!— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 16, 2022
➡️ أيمن يحيى
⬅️ ماشاريبوف#النصر_الرائد pic.twitter.com/F3nqVsAe4x
67" أندرسون تاليسكا يسدد كرة صاروخية من خارج المنطقة ابعدها الحارس الروماني سيلفيو لانج ببراعة
قذيفة من تاليسكا يتصدى لها سيلفيو 🔥#الرائد_النصر#SSC pic.twitter.com/0z5QXNc0pL— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2022
48" ركلة حرة من على حدود المنطقة للرائد نفذها داميان يوكوفيتش بتسديدة مرت اعلى المرمى
46" دخول منصور البيشي وخروج عبدالعزيز الجبرين
🕘 الدقيقة 45— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) December 16, 2022
🔄 تبديل رائدي :
🔴 خروج / عبدالعزيز الجبرين
🟢 دخول / منصور البيشي
🏆 | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/cfDkIYNR7L
46" بداية الشوط الثاني
45+5" نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق
🔚 نهاية الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين..#الرائد_النصر#SSC pic.twitter.com/OCaCyamjF0— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2022
49" جووووووووووووووووووووول هدف التعادل للنصر، عن طريق فينسنت أبو بكر بعد عرضية رائعة من عبدالإله العمري تلقاها ابو بكر بتسدية فى المرمى
هدددددف!⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2022
فنسنت ابوبكر يسجل هدف التعادل للنصر
الرائد 1 × 1 النصر#الرائد_النصر#SSC pic.twitter.com/nfUnllwMvu
45" الحكم أضاف 5 دقائق وقت بدل ضائع
40" خمس دقائق تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول
38" جلال الدين يرسل عرضية من الجانب الأيمن تلقاها سامي خليل النجعي برأسية سهلة بين أحضان الحارس
37" كرة عرضية للرائد من الجانب الأيسر للنصر لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
35" محاولات مستمرة من لاعبي النصر لتسجيل هدف التعادل
30" عبد العزيز الجبرين يتحصل على بطاقة صفراء بعد عركلة لويز جوستافو فى منتصف الميدان
28"
د28' بتسديدة رائعة..— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2022
ميتريتا يمنح الرائد أول الأهداف🔥#الرائد_النصر#SSC pic.twitter.com/5Xh2gOD2Kt
ميتريتا يتقدم بالكرة من على حدود المنطقة ثم يسددها فى الزاوية اليسرى للحارس أوسبينا
24" أخطر هجمات الرائد تمريرة رائعة تضع كريم البركاوي منفردا بالمرمى لكنه سددها بجوار القائم الايمن لمرمى الحارس ديفيد أوسبينا
كريم البركاوي يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول للرائد #الرائد_النصر#SSC pic.twitter.com/VcSRIwKHlx— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2022
18" خطأ من عبدالله الفهد فى إبعاد الكرة لتصل إلى سلطان الغنام لكنه ارسلها عرضية قوية مرت بعيدة عن المرمى
15" ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ومحاولات مستمرة من لاعبي النصر للبحث عن هدف
⏱’15— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 16, 2022
النصر 0 - 0 الرائد
#النصر_الرائد pic.twitter.com/vB9BDtUkLk
⏱’15— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 16, 2022
النصر 0 - 0 الرائد
#النصر_الرائد pic.twitter.com/vB9BDtUkLk
10" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي النصر فى منتصف الميدان
6" ركنية للنصر تنفذ بعرضية لداخل المنطقة يرتقي لها اندرسون تاليسكا ويسددها برأسية قوية ابعدها الحارس سيلفيو لانج ببراعة
رأسية خطيرة من تاليسكا يتصدى لها سيلفيو 🧤#الرائد_النصر#SSC pic.twitter.com/q6m7MNHQdd— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2022
3" تسدية قوية من البرازيلي لويز جوستافو اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلأى ضربة مرمى
1" حكم المباراة يطلق الصافرة معلنا عن بداية المباراة
👏 بداية مباراة #الرائد_النصر!#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/IlTkk3YHpB— دوري روشن السعودي (@SPL) December 16, 2022
يبدا فريق الرائد بقيادة المدرب ماريوس سوموديكا بالرسم الآتي
الخطة 4-4-1-1
سيليفيو لونج
عبدالله الفهد - خالج الخثلان - محمد سالم - محمد الدوسري
أليكساندرو ميتريوا - داميان جوكوفيتش - نايف هزازي - جوليو تافاريس
عبدالعزيز الجبرين
كريم البركاوي
🔢 | قائمة #الرائد في لقاء اليوم ضمن #دوري_روشن_السعودي #الرائد_النصر— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) December 16, 2022
بالتوفيق لرائدنا 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/6W52Wcg4o7
يبدأ فريق النصر بقيادة المدرب رودي جارسيا بالرسم الأتي
الخطة 4-2-3-1
دافيد أوسبينا
جيسلان كونان - سلطان الغنام - ألفارو جونزاليس - عبدالإله العمري
عبدالله الخيبري - لويس جوستافو
سامي النجعي - تاليسكا - جالودين ماشريبوف
فانسون أبوبكر
قائمة الفريق الرسمية في مباراة #النصر_الرائد اليوم 💛— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 16, 2022
بالتوفيق لنجومنا 🙏 pic.twitter.com/lS7LpWCkvz
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023 بين النصر والرائد على مدينة الملك عبدالله الرياضية.
النصر سحق الفيحاء برباعية نظيفة قبل توقف المسابقة بسبب انطلاق بطولة كأس العالم ليحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة.
أما الرائد فخسر أخر مبارياته قبل التوقف والتي كانت ضد الفتح.