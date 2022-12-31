عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الخليج - النصر
السبت 31 ديسمبر 2022،
الأمير محمد بن فهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الخليج - النصر
السبت 31 ديسمبر 2022،
الأمير محمد بن فهد
متعة #دوري_روشن_السعودي لا تنتهي— SHAHID (@ShahidVOD) December 28, 2022
الاتحاد على أتم الاستعداد لأبها
الهلال في مهمة صعبة أمام ضمك
النصر للمحافظة على الصدارة من بوابة الخليج
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Shahid#SSC#الرياضة_على_شاهد#العالميhttps://t.co/ikUMD1hf8M pic.twitter.com/X0bSvgO57X
5" عرضية من خارج المنطقة أرسلها عبدالرحمن غريب تلقاها أبو بكر برأسية على يسار المرمى
3" عرضية من الجهة اليسرى عن طريق كونان مرت أعلى المرمى بقليل
تهديد أول للنصر 🔥 #الخليج_النصر | #SSC pic.twitter.com/pdMAW9cCvw— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 31, 2022
1" بداية المباراة
🟡 | صافرة البداية!— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 31, 2022
توكلنا على الله 🙏💛#النصر_الخليج pic.twitter.com/rrRmgMqr3x
يبدأ النصر بقيادة المدرب رودي جارسيا بالرسم الأتي
الخطة 4-2-3-1
دافيد أوسبينا
غيسلان كونان - ألفارو جونزاليس - عبدالإله العمري - سلطان الغنام
عبدالرحمن غريب - لويس جوستافي
جونزالو مارتينيز - تاليسكا - علي الحسن
أبو بكر
قائمة الفريق الرسمية في مباراة #النصر_الخليج اليوم 💛— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 31, 2022
بالتوفيق لنجومنا 🙏 pic.twitter.com/Z30tE5lwn5
يبدأ الخليج بقيادة المدرب بيدرو إيمانويل بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
دوجلاس فريدريش
حسين النويقي - أنتوني - محمد الخبراني - عمر العودة
بيوجو بوكو - لوكاس - خالد السميري
أيمن الحجيلي - سوكول سيكاليشي - موراتو
📋| قائمة المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل لمواجهة #الخليج_النصر #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/e7bU8zCj5h— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) December 31, 2022
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2023 بين النصر والخليج، على ملعب الأمير محمد بن فهد.
الخليج المضيف يحتل المركز الرابع عشر في لائحة ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 برصيد 4 نقاط ويسعى للفكاك من هذا الموقف المعقد، وفي آخر مبارياته بالمسابقة هزم من الاتفاق 1-0.