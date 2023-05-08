17" النصر يتعادل بعد عرضية من الجهة اليسرى تلقاها ألفارو جونزاليس برأسية رائعة على يسار الحارس مروان الحيدري
مباشرالنصر والخليج: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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جووووووووووووووووووول، النصر يتعادل عن طريق ألفارو جونزاليس
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15" ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول والتقدم للخليج بهدف مقابل لاشئ
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10" مطالبات بركلة جزاء من لاعبي النصر بعد سقوط تاليسكا داخل منطقة جزاء الخليج
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8" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي النصر للبحث عن ثغرة فى دفاعات الخليج
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جوووووووووووووووووووول،، الخليج يتقدم عن طريق فابيو مارتينيز
4" الخيج يسجل الهدف الأول عن طريق فابيو مارتينيز بعد تمريرة ثنائية وضعت مارتينيز منفردا بالمرمى ليسددها على يسار الحارس أجوستين روسي
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل الخليج ضد النصر
يبدأ الخليج بقيادة المدرب بيدرو إيمانويل بالرسم الأتي
الخطة 4-2-3-1
مروان الحيدري
بيدرو أمارال - أنتوني - محمد الخبراني - عمر العودة
لوكاس - خالد السميري
فابيو مارتينيز - بيجو بوكو - موراتو
سوكول تسيكاليشي
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تشكيل النصر ضد الخليج
يبدا النصر بقيادة المدرب دينكو يليتشيتش بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
أجوستن روسي
غيسلين كونان - ألفارو جونزاليس - علي لاجامي - سلطان الغنام
عبدالمجيد الصليهم - لويس جوستافو
عبدالرحمن غريب - تاليسكا - علي الحسن
كريستيانو رونالدو
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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الخليج الإثنين 8 مايو 2023،
19:00 السعودية ومصر
شاهد VIP الأول بارك
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أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول، يستضيف فريق النصر نظيره الخليج في الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب الأول بارك
الفريق النصراوي يريد الحفاظ على آماله في تحقيق لقب الدوري ومواصلة مطاردة الاتحاد على صدارة الترتيب، بعد فوزه في مباراته الأخيرة أمام الرائد، ويسعى لمواصلة الانتصارات، وينتظر أي سقوط للاتحاد للاقتراب أكثر من القمة..
ويأتي. النصر في المركز الثاني برصيد 56 بعد لعب 25 مباراة، خلف الاتحاد المتصدر برصيد 59 نقطة بعد لعب 24 مباراة.
على الجانب الآخر الخليج الذي يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، يريد الخروج بنتيجة إيجابية أمام فارس نجد، لتساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.