أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول، يستضيف فريق النصر نظيره الخليج في الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب الأول بارك

الفريق النصراوي يريد الحفاظ على آماله في تحقيق لقب الدوري ومواصلة مطاردة الاتحاد على صدارة الترتيب، بعد فوزه في مباراته الأخيرة أمام الرائد، ويسعى لمواصلة الانتصارات، وينتظر أي سقوط للاتحاد للاقتراب أكثر من القمة..

ويأتي. النصر في المركز الثاني برصيد 56 بعد لعب 25 مباراة، خلف الاتحاد المتصدر برصيد 59 نقطة بعد لعب 24 مباراة.

على الجانب الآخر الخليج الذي يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، يريد الخروج بنتيجة إيجابية أمام فارس نجد، لتساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.