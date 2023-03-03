محمد مران يسجل الهدف الثالث للنصر بعد تسديدة قوية على يمين المرمى
مباشرالنصر والباطن: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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جوووووووووول" الثالث للنصر
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جوووووووووووووووووووووووول، النصر يتقدم فى الدقيقة الأخيرة
111" عرضية لداخل المنطقة تصل أمام محمد آل فتيل ليسجلها فى المرمى من داخل منطقة الست يردات
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جوووووووووووووووول، التعادل عن طريق عبدالرحمن غريب
90+4" تمريرة رائعة من جوستافو من خارج المنطقة تلقاها عبدالرحمن غريب بتسديدة رائعة فى المرمى
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90" الحكم أضاف 12 دقيقة وقت بدل ضائع
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89" تسديدة قوية من رونالدو من الجهة اليسري لكنها مرت بجوار القائم
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82" ركلة حرة للنصر نفذها رونالدو بتسديدة قوية مرت على حافة العارضة
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تبديل ثالث للنصر
دخول نواف بوشل وخروج سامي النجعي
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75" ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة والتقدم للباطن بهدف مقابل لاشئ
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68" عرضية من سلطان الغنام مرت من أمام الجميع إلى ضربة مرمى
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65" بطاقة صفراء من نصيب رينزو لوبيز بعد تدخل قوي على سلطان الغنام
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60" ربع ساعة مرت من الشوط الثاني والتقدم لايزال للباطن بهدف مقابل لاشئ
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57" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي النصر فى منتصف الميدان
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52" عرضية من عبدالرحمن غريم داخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها من أمام رونالدو
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تبديل ثنائي للنصر
دخول محمد مران وعبدالمجيد الصليهم وخروج جلال الدين ماشاريبوف وعبدالله الخيبري
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46" بداية الشوط الثاني
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تشكيل الباطنيبدا الباطن بقيادة المدرب ألين هورفات بالرسم الآتي
الخطة 4-4-2
مارتن كامبانا
بسام محمد الحريجي - محمد ناجي - ماوريسيو أنطونيو - عبدالله اليوسف
خوان سيباستيان - يحيي القرني - أندري بوكيا - راكان الشملان
يوسف سامي الشمري - رينزو لوبيز
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تشكيل النصر
يبدا النصر بقيادة المدرب رودي جارسيا بالرسم الآتي
الخطة 4-5-1
نواف العقيدي
سلطان الغنام - على لاجامي - عبدالله مادو - جيسلان كونان
عبدالله الخيبري - لويز جوستافو - جلال الدين ماشريبوف - سامي النجعي - عبدالرحمن غريب
كريستسانو رونالدو
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45+6" نهاية الشوط الأول
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45+4" عرضية من سلطان الغنام من الجهة اليمنى تلقاها عبدالرحمن غريب برأسية قوية ابعدها الحارس ببراعة
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45+2" خطأ لصالح النصر من على حدود المنطقة نفذها رونالدو بتسديدة قوية مرت أعلى المرمى