مباشرالنصر والباطن: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة النصر والباطن، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23.

Nassr's Portuguese forward Cristiano RonaldoGetty Images
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النصر vs الباطنالنصرالباطندوري روشن السعودي

ملخص

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    جوووووووووول" الثالث للنصر

    محمد مران يسجل الهدف الثالث للنصر بعد تسديدة قوية على يمين المرمى

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    جوووووووووووووووووووووووول، النصر يتقدم فى الدقيقة الأخيرة

    111" عرضية لداخل المنطقة تصل أمام محمد آل فتيل ليسجلها فى المرمى من داخل منطقة الست يردات

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    جوووووووووووووووول، التعادل عن طريق عبدالرحمن غريب

    90+4" تمريرة رائعة من جوستافو من خارج المنطقة تلقاها عبدالرحمن غريب بتسديدة رائعة فى المرمى

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    90" الحكم أضاف 12 دقيقة وقت بدل ضائع

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    89" تسديدة قوية من رونالدو من الجهة اليسري لكنها مرت بجوار القائم

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    82" ركلة حرة للنصر نفذها رونالدو بتسديدة قوية مرت على حافة العارضة

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    تبديل ثالث للنصر

    دخول نواف بوشل وخروج سامي النجعي

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    75" ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة والتقدم للباطن بهدف مقابل لاشئ

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    68" عرضية من سلطان الغنام مرت من أمام الجميع إلى ضربة مرمى

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    65" بطاقة صفراء من نصيب رينزو لوبيز بعد تدخل قوي على سلطان الغنام

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    60" ربع ساعة مرت من الشوط الثاني والتقدم لايزال للباطن بهدف مقابل لاشئ

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    57" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي النصر فى منتصف الميدان

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    52" عرضية من عبدالرحمن غريم داخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها من أمام رونالدو

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    تبديل ثنائي للنصر

    دخول محمد مران وعبدالمجيد الصليهم وخروج جلال الدين ماشاريبوف وعبدالله الخيبري

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    46" بداية الشوط الثاني

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    تشكيل الباطن

    يبدا الباطن بقيادة المدرب ألين هورفات بالرسم الآتي

    الخطة 4-4-2

    مارتن كامبانا

    بسام محمد الحريجي - محمد ناجي - ماوريسيو أنطونيو - عبدالله اليوسف

    خوان سيباستيان - يحيي القرني - أندري بوكيا - راكان الشملان

    يوسف سامي الشمري - رينزو لوبيز

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    تشكيل النصر

    يبدا النصر بقيادة المدرب رودي جارسيا بالرسم الآتي

    الخطة 4-5-1

    نواف العقيدي

    سلطان الغنام - على لاجامي - عبدالله مادو - جيسلان كونان

    عبدالله الخيبري - لويز جوستافو - جلال الدين ماشريبوف - سامي النجعي - عبدالرحمن غريب

    كريستسانو رونالدو

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    45+6" نهاية الشوط الأول

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    45+4" عرضية من سلطان الغنام من الجهة اليمنى تلقاها عبدالرحمن غريب برأسية قوية ابعدها الحارس ببراعة

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    45+2" خطأ لصالح النصر من على حدود المنطقة نفذها رونالدو بتسديدة قوية مرت أعلى المرمى