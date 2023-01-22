ويدخل النصر المباراة بعد تعادل سلبي أمام الشباب في الجولة الماضية، ليستمر في الصدارة برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

أما الاتفاق فيدخل المباراة بعد خسارة من الفتح بهدفين دون رد، ليتجمد رصيده عند النقطة 16، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في مشواره هذا الموسم.