80" خروج رون كوايسون وفيصل الغامدي ودخول حامد الغامدي وأحمد الغامدي
مباشرالنصر والاتفاق: مباشر لحظة بلحظة الظهور الأول لكريستيانو رونالدو في دوري روشن السعودي
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تبديلان للاتفاق
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أوووووووه، تسديدة قوية من رونالدو
78" كريستيانو رونالدو يمر بمهارة رائعة من أمام سعيد المولد ثم يسدد كرة قوية يتألق فى ابعدها الحارس باولو فيكتور
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تبديل ثالث للنصر
74" دخول علي الحسن بدلاً من عبدالمجيد الصليهم
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تبديل ثنائي للنصر
66" دخول أيمن يحيي وسامي النجعي بدلاً من بيتي مارتينيز وعبد الرحمن غريب
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65" عرضية من مارتينيز من داخل يسار المنطقة ابعدها الحارس قبل ان تصل لرونالدو
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60" أوووووووووووووه، باولو فيكتور يواصل التألق ويتصدي لتسديدة صاروخية من على حدود المنطقة من تاليسكا
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59" أووووووووووووووه، عبدالمجيد الصليهم يسدد كرة قوية من على حدود المنطقة يتصدى لها الحارس ببراعة
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اوووووووووه، صاروخية من جونزالو مارتينيز
57" عرضية رائعة من رونالدو من الجهة اليسرى تلقاها مارتينيز بتسديدة قوية مرت على حافة القائم الأعلى
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56" ركلة حرة من على حدود المنطقة للاتفاق نفذها بتينيو بتسديدة قوية مرت بعيدة عن المرمى
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52" تسديدة قوية من رونالدو من على حدود المنطقة اصطدمت فى الدفاع وتحولت لركنية
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إنطلاقة أحداث الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف تاليسكا
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45" الحك أضاف دقيقتين وقت بدل ضائع
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42" انطلاقة من يوسف نياكاتي من على حدود المنطقة ثم مررها على يساره لفيتينيو الذي سددها بقوة مرت بجوار القائم
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37" تسديدة قوية من محمد الكويكبي من داخل المنطقة أمسكها الحارس بثبات
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36" تسديدة قوية من يوسف نياكيتي لاعب الاتفاق لكنها مرت بجوار القائم الأيمن
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34" خطأ للنصر نفذها رونالدو بتسديدة قوية من على حدود المنطقة مرت اعلى المرمى
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جووووووووووووووووووووووول، تاليسكا يتقدم للنصر
31" عبد المجيد الصليهم يرسل عرضية من الجانب اليسر تلقاها تاليسما برأسية رائعة فى مرمى الحارس باولو فيكتور
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25" تمريرات متتالية بين أقدام لاعلبي النصر وهدوء فى رتم المباراة
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21" بطاقة صفراء من نصيب سعيد المولد بعد تدخل قوي على عبدالرحمن غريب
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20" مطالبة من رونالدو بركلة جزاء بعد تدخل قوي من مدافعي الاتفاق لكن الحكم يشير باستمرار اللعب
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15" مرور ربع ساعة والتعادل السلبي مستمر بين الفريقين
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12" ضغط متقدم من لاعبي النصر ومحاولات للوصول لمرمى الحارس باولو فيكتور
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6" أول تهديد للمرمى من كريستيانو رونالدو بتسديدة قوية تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية
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2" عرضية من الجانب الأيمن لفريق الاتفاق ارسلها الكويكبي لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس نواف العقيدي
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1" بداية المباراة
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رونالدو من عمليات الاحماء لفريق النصر
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تشكيل الاتفاق
يبدأ الاتفاق بقيادة المدرب باتريس كارتيرون بالرسم الأتي
الخطة 4-4-2
باولو فيكتور
عبدالله الخطيب - سعد الموسى - مارسيل تيسراند - سعيد المولد
فيتينيو - فيصل الغامدي - علي هزازي - محمد الكويكبي
روبن كويسون - يوسف نياكيتي
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تشكيل النصر
يبدا النصر بقيادة المدرب رودي جارسيا بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
نواف العقيدي
علي لاجامي - عبدالإله العمري - عبدالله مادو - سلطان الغنام
عبدالله الخيبري - عبدالمجيد الصليهم
عبدالرحمن غريب - تاليسكا - جونزالو مارتينيز
كريستيانو رونالدو
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ويدخل النصر المباراة بعد تعادل سلبي أمام الشباب في الجولة الماضية، ليستمر في الصدارة برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.
أما الاتفاق فيدخل المباراة بعد خسارة من الفتح بهدفين دون رد، ليتجمد رصيده عند النقطة 16، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في مشواره هذا الموسم.
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر والاتفاق، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر، لدوري روشن السعودي موسم 2022-23،على " مرسول بارك".
وينتظر عشاق العالمي، المباراة بفارغ الصبر إذ أنها قد تشهد الظهور الأول لأحدث صفقات الفريق، كريستيانو رونالدو والذي قد انضم في صفقة انتقال حر، في نهاية ديسمبر.
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عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
النصر - الاتفاق
الأحد 22 يناير 2023،
20:30 السعودية، 19:30مصر
ssc
ملعب مرسول بارك
Shahid
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