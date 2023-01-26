أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي بطولة السوبر السعودي 2023،على استاد الملك فهد الدولي.

وسيشارك الاتحاد في المباراة بصفته وصيفًا للدوري السعودي الموسم الماضي، بينما سيشارك النصر بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري.

النصر الذي يقد مستويات مميزة هذا الموسم ويتصدر ترتيب دوري روشن، سيأمل عبور بوابة الاتحاد تحت قيادة نجمه الجديد كريستيانو رونالدو، والوصول إلى النهائي للاقتراب أكثر من العودة إلى منصات التتويج.

أما الاتحاد فحاله لا يختلف كثيرًا عن النصر، وسيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في آخر مبارياته بالدوري، ويتمنى مواصلة النجاحات للفوز باللقب الغالي.