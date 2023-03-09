61" انفراد من حمدالله وحاول المرور من الحارس لكن العقيدي يتصدى لها لترتد امام رومارينيو الذي سددها فى المرمى الخالي لكن تألق المدافع ألفارو جونزاليس وابعدها من على خط المرمى