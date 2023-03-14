مباشرالنصر ضد أبها: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة النصر ضد أبها في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2022-23، على ملعب جامعة الملك سعود

Cristiano Ronaldo Al Nassr Al Ittihad 2023Getty Images
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النصر vs أبهاكأس خادم الحرمين الشريفينالنصرأبهادوري روشن السعودي
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    نهاية المباراة بفوز النصر على أبها بثلاثية مقابل هدف

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    85 عررضية من رونالدو ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع أبها

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    81 تصووويبة من علي الحسن ولكن الكرة عالية عن المرمى

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    79 عررضية من الجهة اليسرى ورأسية من رونالدو ولكن الكرة تعلو المرمى

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أبها يقلص الفارق

    69 تسديدة قوووية من لاعب أبها، العقيدي يتصدى لها وترتد إلى آدم الذي يضعها في المرمى بسهولة

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    أووووووووووه العارضة تحرم النصر من الرابع

    66 تسديدة قوووووية من علي الحسن ولكن الكرة ترتطم بالعارضة

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    العقيدي يتألق!

    64 يتصدى لفرصة خطيرررة من رأسية عبد الفتاح آدم

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    59 توغل ررائع من النجعي وتمريرة إلى مران الذي يسدد! ولكن الكرة ترتطم بالدفاع وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

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    53 تدخل رررائع من العمري ينقذ هجمة خطيررة لأبها، بعد أن انفرد نواف بالمرمى

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث للنصر

    48 عررضية من الجهة اليمتى، مران يفتك الكرة برأسه من يد حارس أبها دون ارتكاب أخطاء، قبل أن يركلها ف المرمى بكل قووة

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين

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    بطاقة صفراء لرونالدو

    45 كريستيانو يتحصل على بطاقة صفراء قبل نهاية الشوط الأول بسبب اعتراضه على صافرة إنهاء الشوط تزامنًا مع منع مرتدة خطيرة للنصر

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    محاولة من رونالدو

    41 تصوويبة قوية من الدون ولكن الكرة تمر بجوار القائم

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    33 رونالدو ينفرد بالمرمى ويسدد! ولكن الحكم بعدها يرفع راية التسلل

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    32 تمريرة بينية بإتجاه رونالدو ولكن إيباسي يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

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    27 تعطل اللعب لعلاج لاعب أبها، ومنح بطاقة صفراء للصليهم لاعب نادي النصر

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    24 بطاقة صفراء لإدريس الصديقي بعد التحام مع عبد الرحمن غريب

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للنصر

    21 عرررضية رائعة من كونان إلى الخيبري الذي يسددها من لمسة واحدة في المرمى، ليضاعف النصر النتيجة

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    13 رونالدو يسدد الركلة الحرة، ولكنها ترتطم بالحائط وتصل إلى مران ولكن مهاجم النصر كان متسللًا