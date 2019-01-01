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النجم الساحلي × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النجم الساحلي التونسي والزمالك، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19

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Egypt

2019-05-05T00:45:35Z

سيدخل النجم الساحلي التونسي هذا اللقاء بكل قوة بحثًا عن إحراز هدفين أو أكثر لضمان التأهل إلى نهائي الكونفدرالية وتعويض نتيجة الذهاب، ويأتي الفريق الساحلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 36 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فبعد مرور 18 جولة استطاع النجم الساحلي تحقيق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين فقط.

2019-05-05T00:45:28Z

أنهى الفارس الأبيض مباراة الذهاب بفوز مستحق بهدف دون رد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، أما في الدوري فتراجع الفريق إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد في الجولة 26 من الدوري المصري، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 27 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى ثلاث هزائم.

2019-05-05T00:45:14Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح الملعب الأولمبي بسوسة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزمالك والنجم الساحلي، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية  2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.