90+6" الحكم القطري يعلن نهاية المباراة بفوز كرواتيا على المغرب بـ (2 - 1).
مباشرالمغرب وكرواتيا: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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90+5 تبديل فى صفوف كرواتيا دخول كريستيان جاكتش وخروج ميسلاف أورشيتش
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90+3" ضغط مغربي من أجل إدراك هدف التعادل فى الدقائق الأخيرة
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90" الحكم يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع
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87" توغل رائع من كوفاسيتش من داخل يسار المنطقة ثم سددها بجوار القائم
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84" بطاقة صفراء من نصيب سليم أملاح نتيجة إعتراض بشكل غير لائق على حكم المباراة
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82" ضغط قوي للمنتخب المغربي لتعديل النتيجة في هذه اللحظات
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أوووووووووووه، ماذا أهدرت يانصيري
75" تمريرة رائعة تصل إلى يوسف نصيري داخل يمين المنطقة تلقاها بتسديدة قوية لكن ابعدها الحارس ببراعة
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74" تمريرة سحرية من لوكا موجدريتش لداخل املنطقة وسقوط من يوشكو جوارديول من أجل الحصول على ركلة جزاء لكن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب
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72" تسديدة قوية عن طريق نيكولا فلاشيتش من على حدود المنطقة لكنها مرت اعىل المرمى بقليل
- -70" بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب عز الدين أوناحي
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68" تبديل إضطراري فى صفوف المغرب دخول سليم أمال الله وخروج جواد اليامق للإصابة
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67" تبديل ثنائي للمنتخب الكرواتي بدخول ماريو باشاليتش وبرونو بيتكوفيتش وخروج لوفرو ماير وماركو لافايا
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65" تبديل ثنائى للمنتخب المغربي بدخول بدر بانون وأنس الزعروري وخروج أشرف داري وسفيان بوفال
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61" تبديل أول فى للمنتخب الكرواتي بدخول نيكولافلاسيتش وخروج أندري كرامارتش
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60" توقف المباراة لإصابة أندري كراماريتش
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57" تبديل ثاني للناخب المغربي بدخول عز الدين أوناحي وخروج بلال الخنوس
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56" ضغط قوي من كرواتيا وتراجع ملحوظ في أداء لاعبي المغرب على المستوى الدفاعي فى هذه الاثناء
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55" ركنية لرفقاء مودريتش لكنها تمر بدون خطورة على المرمى
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50" عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق لوفرو ماير إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ماركو ليفايا بتسديدة تفتقد الدقة وتمر بجوار القائم
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49" تسديدة قوية من بيريسيتش اصطدمت فى الدفاع لتتحول لركنية
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تبديل فى صفوف المغرب
46" دخول إلياس شير وخروج عبدالحميد صبيري
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46" انطلاقة احداث الشوط الثاني
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45+2" نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الكرواتي على نظيره المغربي بهدفين لهدف
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45" اللحكم أضاف 2 وقت بدل ضائع
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جوووووووووووووووووووول، ميسلاف أورسيتش يسجل الثاني لكرواتيا
42" ميسلاف أوريسيتش يسجل الهدف الثاني من تسديدة رائعة اصطدمت فى القائم الايسر لبونو ثم سكنت الشباك
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41" زياش يتوغل من على حدود المنطقة ويسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الايسر
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40" تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي كرواتيا لمحاولة امتصاص الحماس الهجومي للاعبي المغرب
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أوووووووووه، رأسية خطيرة من نصيري
35" ركنية للمنتخب المغربي نفذها زياش على القائم القريب تلقاها نصيري براسية رائعة مرت بجوار القائم الايمن
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30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول، وأفضلية من لاعبي المغرب على مستوى السيطرة على مجريات اللقاء
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27" أووووووووووووه، عرضية خطرة من أشرف حكيمي مرت من أمام نصيري بغرابة شدسدة
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أوووووه ! تسديدة قوية من مودريتش ويتألق بونو فى ابعدها25" تسديدة قوية من لوكا مودريتش من على حدود المنطقة تصدى لها بونو على مرتين وابعدها من امام بيريسيتش
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21" تمريرات قصيرة متبادلة بين رفقاء زياش فى منتصف الميدان
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أووووووووه، رأسية خطيرة من كراماريتش
18" إيفان بيريسيتش يرسل عرضية من الجهة اليسرى تلقاها كراماريتش برأسية قوية أمسكها بونو بثبات
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15" ربع ساعة أولى نارية مرت من زمن الشوط الأول و التعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لهدف
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13" تسديدة قوية عن طريق يوسيب ستانشيتش مرت اعلى مرمى الحارس ياسين بونو
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جوووووووووووووووووووول، أشرف داري يسجل التعادل للمنتخب المغربي
10" جوووووووووووووووووووول، أشرف داري يسجل التعادل للمنتخب المغربي بعد عرضية من حكيم زياش باعدها الدفاع بالخطأ لترتد لأشرف داري الذي سددها برأسية رائعة فى المرمى
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جوووووووووووووووول، جوارديول يسجل الهدف الأول لكرواتيا
7" ركلة حرة للمنتخب الكرواتي نفذها لوكا مودريتش بعرضية لداخل المنطقة تلقاها ومررها إيفان بيريسيتش برأسية أمام جوارديول الذي سسدها براسية رائعة فى مرمى ياسين بونو
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5" ضغط قوي من المنتخب الكرواتي وسط أرتباك من مدافعي أسود الأطلس
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3" ركنية أولى فى المباراة للمنتخب الكرواتي تنفذ بعرضية من لوفروماير لكن ابعدها ياسين بونو من أمام الجميع
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
- -والآن يعزف النشيد الوطني للمنتخبين قبل انطلاق هذه القمة
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تشكيل كرواتيا ضد المغرب
يبدأ منتخب كرواتيا بقيادة المدرب زلاتكو داليتش بالرسم الأتي
الخطة 3-5-2
دومينيك ليفاكوفيتش
جوشكو جفارديول - جوزيب شاتالو - جوزيب ستانيستش
إيفان بيريسيتش - ماتيو كوفاسيتش - لوكا مودريتش - لوفروماير - ميسلاف أورسيتش
أندري كرامارتش - ماركو لافايا
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تشكيل المغرب ضد كرواتيا
يبدا منتخب المغرب بقيادة المدرب وليد الركراكي بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
ياسين بونو
أشرف حكيمي - أشرف داري - جواد الياميق
يحيى عطية الله - بلال الخنوس - سفيان أمرابط
عبدالحميد صابري - يوسف النصيري - حكيم زياش
- -منتخب المغرب قد خسر في مباراة الدور نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية بهدفين نظيفين، فيما خسر منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين في نفس الدور بثلاثية نظيفة،
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مساء الخير سيداتي و سادتي و مرحبا بكم في البث المباشر الكتابي لمبارة تحديد المركز الثالث والرابع من كأس العالم 2022 بين المغرب وكروتيا، على استاد خليفة الدولي