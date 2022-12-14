مباشرالمغرب ضد فرنسا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة المغرب وفرنسا، في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، والتي تقام على ملعب البيت

France Maroc Coupe du monde 2022 Mbappé ZiyechGetty Images
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    تشكيل فرنسا

    يبدأ منتخب فرنسا بقيادة المدرب ديدييه ديشامب بالرسم الأتي

    الخطة 4-2-3-1

    هوجو لوريس

    جول كوندي - رافاييل فاران - إبراهيما كوناتي - ثيو هيرنانديز -

    أوريليان تشواميني - يوسف فوفانا

    أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي

    أوليفيه جيرو

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    تشكيل المغرب

    يبدأ وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب المباراة بالتشكيل التالي:

    الخطة 5-4-1

    ياسين بونو

    أشرف حكيمي - جواد الياميق - نايف أكرم - رومان سايس - نصير مزراوي

    حكيم زياش - عز الدين أوناحي - سفيان أمرابط - سفيان بوفال

    يوسف نصيري

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    أما منتخب فرنسا، فواصل حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم بنجاح منقطع النظير حتى الآن، بعدما حقق الفوز على منتخب إنجلترا بهدفين لهدف واحد، ليحجز رفاق كيليان مبابي مقاعد نصف النهائي.



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    منتخب المغرب نجح في مواصلة مشواره في مونديال قطر، وتمكن من الوصول إلى المربع الذهبي بإقصاء منتخب البرتغال، بعد الفوز على رفاق رونالدو بهدف دون رد في ربع النهائي بعد مباراة مثيرة.



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    سيكون استاد "البيت" على موعد مع تاريخ جديد تكتبه كرة القدم العربية في منافسات المونديال، حين يستضيف مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

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    مساء الخير سيداتي و سادتي و مرحبا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول.