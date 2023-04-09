مباشرالفيحاء والنصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا التغطية المباشرة لمباراة الفيحاء والنصر في الجولة 23 من دوري روشن السعودي والمقامة على استاد الملك سلمان

Cristiano Ronaldo - Talisca - Nassr 2023Al Nassr Twitter
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الفيحاء vs النصردوري روشن السعوديالفيحاءالنصر
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    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الفيحاء - النصرالأحد 9 أبريل 2023،
    22:00 السعودية، 21:00 مصر    		شاهد VIPالملك سلمان

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    تدخل مذهل مذهل من دفاع الفيحاء

    34 تمريرة من رونالدو إلى عبد الرحمن غريب تضعه أمام المرمى، ولكن سامي الخيبري يتدخل وينقذ الكرة بشكل رائع

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    أوووووه قريبة من رونالدو

    32 تمريرة رائعة بإتجاه رونالدو الذي يصوب الكرة قووية ولكنها تمر بجوار القائم

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    النصر يرد بفرصة خطيرررة

    28 عرررضية من الجهة اليمنى، ورأسية قووية من أيمن يحيى ولكن الكرة تمر بجوار القائم

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    خطيررررررررة للفيحاء

    27 باولينيو يستغل الخطأ، يتحرك خلف عبد الإله العمري ويسدد الكرة قووية ولكنها تعلو المرمى بقليل

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    26 تسديدة قووووية من نواكايمي ولكن الكرة بعيدة عن المرمى

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    هدف ملغي للفيحاء

    21 تسديدة مذهلة من ترايكوفيسكي تسكن المرمى، ولكن الحكم يرفع الراية بسبب وقوع اللاعب في مصيدة التسلل

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    19 بطاقة صفراء من نصيب تاليسكا بعد تدخل قوي على لاعب الفيحاء

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    13 ضغط من النصر بحثًا عن الهدف الأول

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    9 تسديدة قووية من البقعاوي ولكن الكرة عالية عن مرمى النصر

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    ستويكوفيتش يتألق ببراعة!

    5حارس الفيحاء ينقذ فرصة هدف محقق بعد انفراد من رونالدو بالمرمى

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    انطلاق المباراة

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    تشكيل الفيحاء ضد النصر

    قرر المدرب فوك راشوفيتش اختيار الفريق الآتي

    الخطة: 3-4-3

    فلاديمير ستويكوفيتش
    حسن الشويش - سامي الخيبري - مخير الرشيدي
    بندر ناصر - باولينيو - فيكتور رويز - محمد البقعاوي
    أليكساندر ترايكوفيسكي - أنتوني نواكايمي - سلطان مندش

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    تشكيل النصر ضد الفيحاء

    قرر المدرب رودي جارسيا البدء بالتشكيل التالي

    الخطة: 4-2-3-1

    نواف العقيدي
    جيسلان كونان - ألفارو جونزاليس - عبد الإله العمري - سلطان الغنام
    لويز جوستافو - عبدلله الخيبري
    عبد الرحمن غريب - أيمين يحيى - تاليسكا
    كريستيانو رونالدو

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    أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الفيحاء والنصر في إطار مباريات الجولة 23 من دوري روشن السعودي والمقامة على استاد الملك سلمان.

    يسعى النصر لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الضغط على الاتحاد واقتناص الصدارة مؤقتًا، حيث يبتعد العالمي عن العميد بفارق نقطة واحدة، ويرغب الفريق بقيادة كريستيانو رونالدو في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري.

    أما الفيحاء فهو يحتل المركز العاشر، ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تعويض الخسارة التي ألمت به الجولة الماضية أمام الهلال بهدفين نظيفين وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

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