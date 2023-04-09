أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الفيحاء والنصر في إطار مباريات الجولة 23 من دوري روشن السعودي والمقامة على استاد الملك سلمان.

يسعى النصر لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الضغط على الاتحاد واقتناص الصدارة مؤقتًا، حيث يبتعد العالمي عن العميد بفارق نقطة واحدة، ويرغب الفريق بقيادة كريستيانو رونالدو في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري.

أما الفيحاء فهو يحتل المركز العاشر، ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تعويض الخسارة التي ألمت به الجولة الماضية أمام الهلال بهدفين نظيفين وتحسين وضعه في جدول الترتيب.