2019-01-08T13:43:30Z
13’تصويبة عن طريق فان دوك من خاجر المنطقة وصتل الكرة سهلة إلى أحضان الحارس جلال حسن
2019-01-08T13:42:06Z
12’خطأ لصالح فان فان دوك بعد تدخل من أسامة رشيد في منتصف الميدان
2019-01-08T13:41:27Z
11’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب العراقي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الفيتنامي
2019-01-08T13:39:24Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-01-08T13:38:32Z
8’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي عدنان لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الفيتنامي
2019-01-08T13:36:37Z
7’تمريرات متبادلة بين اقدام لاعبي المنتخب العراقي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الفيتنامي
2019-01-08T13:35:21Z
6’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق نجوين لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب العراقي
2019-01-08T13:35:05Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-08T13:34:20Z
3’كرة ثابتة نفذها أحمد ياسين مقوسة داخل المنطقة أبعدت من الدفاعت
2019-01-08T13:33:13Z
2’خطأ لصالح علي عدنان بعد تدخل من نجوين ترونج في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة
2019-01-08T13:30:06Z
1’صافرة بداية الشوط الأول
إليكم تشكيل منتخب فيتنام لمباراة اليوم
2019-01-08T13:16:01Z
يبدأ المدرب بارك هانج سيو بطريقة 5/*4/1 وتضم كلًا مندانج فان لام / نجوين ترونج هوانج / نغوين كوانج / كوي نجوك هاي / دو ديوي مانه / بوي تيان / بنجوين كونج / دو هونج دونج / لونج تشونج / نجوين فونج / فان فان دوك
إليكم تشكيل منتخب العراق لمباراة اليوم
2019-01-08T13:14:38Z
يبدأ المدرب سريتشكو كاتانيتش بطريقة 5/4/1 وتضم كلًا منجلاس حسن / وليد سالم / أحمد إبراهيم / فرانس بطرس / علي فايز / علي عدنان / أحمد ياسين / صفاء هادي / أسامة رشيد / حسين علي / مهند علي كاظم
2019-01-08T13:12:19Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين العراق وفيتنام في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.