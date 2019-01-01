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العراق × فيتنام | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة العراق ضد فيتنام في إطار منافسات الجولة الأولى من كأس آسيا 2019

محدث
التعليقات()
المنتخب العراقي

2019-01-08T13:43:30Z

13’تصويبة عن طريق فان دوك من خاجر المنطقة وصتل الكرة سهلة إلى أحضان الحارس جلال حسن

2019-01-08T13:42:06Z

12’خطأ لصالح فان فان دوك بعد تدخل من أسامة رشيد في منتصف الميدان

2019-01-08T13:41:27Z

11’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب العراقي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الفيتنامي

2019-01-08T13:39:24Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-01-08T13:38:32Z

8’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي عدنان لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الفيتنامي

2019-01-08T13:36:37Z

7’تمريرات متبادلة بين اقدام لاعبي المنتخب العراقي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الفيتنامي

2019-01-08T13:35:21Z

6’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق نجوين لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب العراقي

2019-01-08T13:35:05Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-08T13:34:20Z

3’كرة ثابتة نفذها أحمد ياسين مقوسة داخل المنطقة أبعدت من الدفاعت

2019-01-08T13:33:13Z

2’خطأ لصالح علي عدنان بعد تدخل من نجوين ترونج في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-01-08T13:30:06Z

1’صافرة بداية الشوط الأول 

إليكم تشكيل منتخب فيتنام لمباراة اليوم

2019-01-08T13:16:01Z

يبدأ المدرب بارك هانج سيو بطريقة 5/*4/1 وتضم كلًا من

دانج فان لام / نجوين ترونج هوانج / نغوين كوانج / كوي نجوك هاي / دو ديوي مانه / بوي تيان / بنجوين كونج / دو هونج دونج / لونج تشونج / نجوين فونج / فان فان دوك

إليكم تشكيل منتخب العراق لمباراة اليوم

2019-01-08T13:14:38Z

يبدأ المدرب سريتشكو كاتانيتش بطريقة 5/4/1 وتضم كلًا من

جلاس حسن / وليد سالم / أحمد إبراهيم / فرانس بطرس / علي فايز / علي عدنان / أحمد ياسين / صفاء هادي / أسامة رشيد / حسين علي / مهند علي كاظم

2019-01-08T13:12:19Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين العراق وفيتنام في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.