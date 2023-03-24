أهلا بكم في البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي الذي يستضيف فنزويلا وديًا على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة وعينه على تقديم أفضل عرض لمواصلة الظهور الجيد للكرة السعودية منذ مونديال قطر 2022.