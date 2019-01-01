استعاد العالمي الصدارة مؤقتًا بعدما حقق فوز كبير على الفتح بخماسية نظيفة وذلك في إطار منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 64 وظل على صدارة جدول الترتيب وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني والذي تبقى له مباراة في نفس الجولة، أما في دوري أبطال آسيا فيتزيل النصر جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، جمهم من فوز وخسارتين.