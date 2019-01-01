التبديل الاول فى صفوف النصر
دوري أبطال آسيا،#النصر_الزوراء— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٣ أبريل ٢٠١٩
تبديل للنصر
دخول || نواف الفرشان
خروج || حمد المنصور pic.twitter.com/fOjVGNEOCn
يحيي الشهري يسجل هدف التعادل للنصر
يحيي الشهري57’ الهدف جاء بعد تمريرة خطيرة فى إتجاه فهد الجميعة على حدود المنطقة وخروج من الحارس جلال حسن الذي أمسك الكرة لكنه اصطدم مع فهد الجميعة لتسقط الكرة امام يحي الشهري ويسددها فى المرمي الخالي بنجاح
قووووووووووول أووووول نصراوي! 💙💛 pic.twitter.com/rcyhmHKXS0— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٣ أبريل ٢٠١٩
بداية الشوط الثاني من مباراة،— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٣ أبريل ٢٠١٩
#النصر_الزوراء بتقدم الزوراء العراقي بهدف دون مقابل. pic.twitter.com/z6LYRpm6OL
نهاية الشوط الأول |@alzawraasc 1 : 0 @AlNassrFC #الزوراء_النصر #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/5HecvXxJuP— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) ٢٣ أبريل ٢٠١٩
علاء عباس يتقدم بهدف رائع لفريق الزوراء
علاء عباس30’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية لداخل المنطقة تلقاها علاء عباس ومررها إلى مهند عبدالرحيم ليهأ الكرة امام علاء عباس الذي سددها تسديدة رائعة بباطن القدم على يسار الحارس وليد عبدالله
دوري أبطال آسيا— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٣ أبريل ٢٠١٩
#النصر_الزوراء العراقي
الدقيقة 15#النصر 0
الزوراء 0 pic.twitter.com/kPXta3P0DZ
ضمن دوري أبطال آسيا— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٣ أبريل ٢٠١٩
بداية مباراة #النصر_الزوراء العراقي
كل الدعوات للعالمي بالتوفيق 💛💙💛 pic.twitter.com/7S3HNy74Fo
التشكيل الرسمي لفريق النصر
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
وليد عبدالله / عبدالرحمن العبيد / عمر هوساوي / عبدالله مادو / عوض خميس آل فرج / عبدالرحمن الدوسري / حمد آل منصور / يحي الشهري / عبدالعزيز الجبرين / فهد محمد الجميعة / عبدالله السالم
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الزوراء العراقي— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٣ أبريل ٢٠١٩
في دور المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/Y5PMnJzRyq
البدلاء / برادلي جونز / إبراهيم غالب / فراس البركان / نواف الفرشان
التشكيل الرسمي لفريق الزوراء
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
جلال حسن هاشم / حسين الجويد / قاسم عباس الكعبي / سعيد مجبل / مصطفي محمد جبر / مهند عبدالرحيم / أحمد فاضل / أحمد جلال / صفاء هادي / عمر منصوري / علاء عباس /
البدلاء / علاء قاطع / محمد رضا / محمد عبده الزهرة / حيدر عبدالأمير / على رحيم / حيدر صباح / جبار كريم
التشكيل الرسمي للفريقين
#الزوراء 🇮🇶 يسعى لاستمرار استغلال عامل الأرض والجمهور! #النصر 🇸🇦 يبحث عن الوصول إلى النقطة السادسة ورفع آماله بالتأهل.— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) ٢٣ أبريل ٢٠١٩
إليكم قائمة الفريقين الأساسية والاحتياطية لمباراة اليوم ⬇️⚽️#الزوراء_النصر#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/Am7T1iT9q6
خاض فريق الزوراء العراقي ثلاث مباريات حتى الآن في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، واستطاع الفريق أن يحتفظ بوصافة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط من فوز كبير على حساب الوصل بخماسية دون رد، وتعادل سلبي أمام فريق ذوب آهن الإيراني، وخسارة من فريق النصر في الجولة الثالثة.
استعاد العالمي الصدارة مؤقتًا بعدما حقق فوز كبير على الفتح بخماسية نظيفة وذلك في إطار منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 64 وظل على صدارة جدول الترتيب وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني والذي تبقى له مباراة في نفس الجولة، أما في دوري أبطال آسيا فيتزيل النصر جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، جمهم من فوز وخسارتين.