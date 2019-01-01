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الزوراء × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزوراء والنصر، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19

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التبديل الاول فى صفوف النصر

2019-04-23T16:35:05Z

76’ دخول نواف الفرشان وخروج حمد آل منصرو 

2019-04-23T16:34:26Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة والتعادل الإيجابي قائم بين الفريقين 

2019-04-23T16:32:34Z

72’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان وهدوء تام فى مجريات اللقاء 

2019-04-23T16:32:13Z

71’ تسديدة قوية من عبدالله السالم لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-23T16:27:43Z

69’ تنفيذ الخطأ بتمريرة قصيرة امام أحمد جلال الذي حاول تسديد الكرة لكن ابعدها الدفاع من امامه بنجاح 

2019-04-23T16:26:55Z

68’ خطأ لصالح الزوراء من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من عوض خميس على مهند عبدالرحيم 

2019-04-23T16:26:13Z

67’ عرضية خطيرة للغاية من الجهة اليسري عن طريق أحمد جلال تلقاها علاء عباس برأسية قوية لكن أمسكها الحارس وليد عبدالله بثبات 

2019-04-23T16:25:17Z

66’ عرضية من عبدالرحمن العبيد من الجهة اليسري تلقاها عبدالله السالم برأسية لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

2019-04-23T16:24:48Z

65’ تمريرة طولية من يحيي الشهري لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس 

2019-04-23T16:24:23Z

64’ هدوء فى مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من كلا الفريقين 

2019-04-23T16:21:40Z

62’ سيطرة من لاعبي النصر على مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان

2019-04-23T16:21:18Z

60’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الزوراء

2019-04-23T16:18:03Z

58’ توقف اللقاء لسقوط الحارس جلال حسن ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

يحيي الشهري يسجل هدف التعادل للنصر

2019-04-23T16:16:00Z

يحيي الشهري

57’ الهدف جاء بعد تمريرة خطيرة فى إتجاه فهد الجميعة على حدود المنطقة وخروج من الحارس جلال حسن الذي أمسك الكرة لكنه اصطدم مع فهد الجميعة لتسقط الكرة امام يحي الشهري ويسددها فى المرمي الخالي بنجاح

2019-04-23T16:15:39Z

56’ جووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الأول للنصر عن طريق يحي الشهري 

2019-04-23T16:14:52Z

55’ تنفيذ الخطأ بعرضية من خارج المنطقة عن طريق حمد آل منصور تلقاها فهد الجميعة برأسية لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي 

2019-04-23T16:13:35Z

54’ بطاقة صفراء أولي من نصيب صفاء هادي بعد تدخل قوي على يحي الشهري

2019-04-23T16:12:16Z

53’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق مهند عبدالرحيم لداخل المنطقة تلقاها علاء عباس برأسية لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي 

2019-04-23T16:11:01Z

51’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي النصر

2019-04-23T16:09:06Z

49’ خطأ لصالح الزوراء بعد تدخل قوي من عبدالرحمن الدوسري على أحمد فاضل  فى منتصف الميدان

2019-04-23T16:07:39Z

48’ إنطلاقة خطيرة من حمد آل منصور وتوغل ثم مررها إلى فهد الجميعة داخل منتصف المنطقة ليسددها تسديدة سهلة بين أحضان الحارس جلال حسن هاشم 

2019-04-23T16:06:40Z

47’ إنطلاقة من عمر منصوري من الجهة اليمنى وتدخل معه عبدالرحمن العبيد لكن الحكم يشير بوجود خطأ لصالح دفاعات النصر

2019-04-23T15:46:28Z

44’ ضغط قوي من عناصر النصر السعودي لمحاولة البحث عن هدف التعادل قبل نهاية الشوط الاول 

2019-04-23T15:45:27Z

43’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام يحي الشهري الذي سددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-04-23T15:44:37Z

42’ تمريرة من خارج المنطقة عن طريق عبدالعزيز الجبري لداخل المنطقة إلى فهد الجميعة الذي حاول يرسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-04-23T15:42:44Z

41’ تمريرة خطيرة تصل لداخل يمين المنطقة إلى علاء عباس الذي حاول التوغل والتسديد لكنه يفسل فى السيطرة على الكرة ليستخلصها الدفاع بنجاح

2019-04-23T15:42:06Z

40’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي النصر لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات الزوراء

2019-04-23T15:40:49Z

39’ محاولة المرور من عمر منسوري من الجهة اليمنى لكن ابعدها عبدالرحمن العبيد إلى رمية تماس

2019-04-23T15:40:14Z

38’ تمريرة طولية من عمر هوساوي فى قلب المنطقة لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس جلال حسن 

2019-04-23T15:39:21Z

37’ تمريرة طولية من قاسم عباس فى إتجاه حسين الجويد على الجهة اليمنى لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-23T15:38:31Z

36’ تسديدة قوية من فهد الجميعة لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

2019-04-23T15:38:16Z

34’ محاولات من لاعبي النصر للبحث عن هدف التعادل 

2019-04-23T15:34:29Z

32’ خطأ لفريق الزوراء من خارج المنطقة تنفذ من حسين الجويد بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

علاء عباس يتقدم بهدف رائع لفريق الزوراء

2019-04-23T15:32:18Z

علاء عباس

30’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية لداخل المنطقة تلقاها علاء عباس ومررها إلى مهند عبدالرحيم ليهأ الكرة امام علاء عباس الذي سددها تسديدة رائعة بباطن القدم على يسار الحارس وليد عبدالله 

2019-04-23T15:31:52Z

29’ جوووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الاول لفريق الزوراء عن طريق علاء عباس 

2019-04-23T15:31:23Z

28’ تمريرات بين أقدام لاعبي النصر فى منتصف الميدان 

2019-04-23T15:28:05Z

27’ تمريرة طولية فى إتجاه أحمد فاضل الذي مررها برأسية لداخل يمين المنطقة إلى علاء عباس الذي مررها عرضبة أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الاخيرة 

2019-04-23T15:26:08Z

23’ تمريرة طولية فى إتجاه علاء عباس مهاجم الزوراء لكن ابعدها عبدالله مادو برأسية للخلف أمسكها الحارس بثبات 

2019-04-23T15:24:51Z

23’ محاولات من لاعبي الزوراء للخروج من المنطقة الدفاعية لكنهم يفشلون فى تخطي وسط الميدان 

2019-04-23T15:23:20Z

21’ تمريرة خطيرة من حمد آل منصور لداخل المنطقة تلقاها عبدالله السالم وسددها لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-23T15:20:48Z

19’ إنطلاقة من فهد الجميعة من على حدود المنطقة ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-04-23T15:19:20Z

18’ خطأ من الجهة اليسري لصالح النصر بعد تدخل قوي على  عبد العزيز الجبرين

2019-04-23T15:18:25Z

16’ ضغط هجومي متواصل من لاعبي النصر على دفاعات الزوراء ومحاولات للبحث عن هدف التقدم 

2019-04-23T15:16:54Z

10’ تسديدة قوية من عبد العزيز الجبرين من خارج المنطقة تصطدم فى الدفاع وكادت ان تخدع الحارس لكن ابعدها ببراعة إلىى ركنية 

2019-04-23T15:16:22Z

9’ عرضية من حسين الجويد من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-23T15:15:45Z

4’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي النصر فى منتصف الميدان

2019-04-23T15:15:08Z

3’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق عبدالرحمن الدوسري  لكن أمسكها الحارس بهاء جلال بثبات

التشكيل الرسمي لفريق النصر

2019-04-23T15:00:26Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

وليد عبدالله / عبدالرحمن العبيد / عمر هوساوي / عبدالله مادو / عوض خميس آل فرج / عبدالرحمن الدوسري / حمد آل منصور / يحي الشهري / عبدالعزيز الجبرين / فهد محمد الجميعة / عبدالله السالم

البدلاء / برادلي جونز / إبراهيم غالب / فراس البركان / نواف الفرشان 

التشكيل الرسمي لفريق الزوراء

2019-04-23T14:58:18Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

جلال حسن هاشم / حسين الجويد / قاسم عباس الكعبي / سعيد مجبل / مصطفي محمد جبر / مهند عبدالرحيم / أحمد فاضل / أحمد جلال / صفاء هادي / عمر منصوري / علاء عباس / 

البدلاء / علاء قاطع / محمد رضا / محمد عبده الزهرة / حيدر عبدالأمير / على رحيم / حيدر صباح / جبار كريم 

التشكيل الرسمي للفريقين

2019-04-23T14:49:05Z

2019-04-22T16:55:35Z

خاض فريق الزوراء العراقي ثلاث مباريات حتى الآن في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، واستطاع الفريق أن يحتفظ بوصافة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط من فوز كبير على حساب الوصل بخماسية دون رد، وتعادل سلبي أمام فريق ذوب آهن الإيراني، وخسارة من فريق النصر في الجولة الثالثة.

2019-04-22T16:55:28Z

استعاد العالمي الصدارة مؤقتًا بعدما حقق فوز كبير على الفتح بخماسية نظيفة وذلك في إطار منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده للنقطة 64 وظل على صدارة جدول الترتيب وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني والذي تبقى له مباراة في نفس الجولة، أما في دوري أبطال آسيا فيتزيل النصر جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، جمهم من فوز وخسارتين.

2019-04-22T16:55:18Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح ملعب مدينة كربلاء الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزوراء والنصر، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.