وصل كأس مصر لمراحله النهائية هذا الموسم، بعد ان استطاع الفارس الأبيض أن يحجز مقعداً له في النهائي بتخطيه للاتحاد السكندري في مباراة نصف النهائي عن طريق هدف أحرزه اللاعب مصطفى محمد في الوقت الإضافي ليتأهل إلى نهائي الكأس للمرة الـ40 في تاريخ النادي في فرصة لتحقيق اللقب الـ27 للقلعة البيضاء، وعلى الجانب الآخر استطاع بيراميدز أن يكون الطرف الثاني في المباراة النهائية بعد انتصاره على بتروجيت بهدفين دون رد بهدفي كلً من إريك تراوري وإبراهيم حسن، وجاء هذا بعدما استطاع نادي الأهرام أن يقصى بطل الدوري المصري من دور الـ16 في مفاجآة من العيار الثقيل، ليتأهل الفريق الأسيوطي لأول مرة في تاريخه إلى نهائي كأس مصر.