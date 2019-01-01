يدير اللقاء تحكيميًا الروماني: رادو ماريان باتريسكو
لجنة الحكام تختار الروماني رادو ماريان باتريسكو لإدارة مباراة نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك والذي سيقام غدًا👨🏫 pic.twitter.com/KJvHVkUrVC— جول مصر (@goaleg) September 7, 2019
التشكيل الرسمي لبيراميدز
يبدأ المدرب: سباستيان ديسابر بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من
أحمد الشناوي / رجب بكار / أحمد أيمن منصور / علي جبر / نبيل دونجا / إسلام عيسي / عبدالله السعيد / إبراهيم حسن / إريك تراوري / جون أنتوي
تشكيل الفريق لنهائي كأس مصر أمام الزمالك 🔵⚪📋 pic.twitter.com/zhvDiUQNjw— Pyramids F.C. (@pyramidsfc) September 8, 2019
تشكيل الفريق لنهائي كأس مصر أمام الزمالك 🔵⚪📋 pic.twitter.com/zhvDiUQNjw— Pyramids F.C. (@pyramidsfc) September 8, 2019
البدلاء / عمر جابر / لومالا عبده / أحمد علي كامل / أحمد توفيق / محمد فاروق / مهدي سليمان / عبدالله بكري
التشكيل الرسمي للزمالك
يبدأ المدرب: ميلتون سريدوييفيتش بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من
محمد عواد / حمد النقاز / محمود علاء / محمد عبدالغني / محمد عبدالشافي / طارق حامد / فرجاني ساسي / شيكابالا / أشرف بن شرقي / يوسف أوباما / مصطفي محمد
تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر. 📝⚽️ pic.twitter.com/Av1K8NVUcH— Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 8, 2019
عبدالله جمعة / إمام عاشور / محمد أبو جبل / محمد حمدي / خالد بوطيب / محمد اوناجم / عمر السعيد
على الجانب الآخر بدأ بيراميدز مشواره ببداية غير مُبشرة بعد انتصار صعب على طنطا في دور الـ32 بنتيجة (3-2)، ثم فاجئ الجميع بإقصائه لبطل الدوري المصري في دور الـ16، قبل أن يزيح حرس الحدود وبتروجيت بنفس النتيجة وهي هدفين دون رد.
بدأ الزمالك أنطلاقة نحو نهائي كأس مصر 2019 منذ دور الـ32 عندما تخطى منية سمنود بهدف دون رد، ومن ثم استكمل الفارس الأبيض مشواره بإقصاء الإنتاج الحربي في دور الـ16 بهدفين دون رد، قبل أن يعبر من مصر المقاصة ثم الاتحاد السكندري في ربع ونصف النهائي على التوالي.
وصل كأس مصر لمراحله النهائية هذا الموسم، بعد ان استطاع الفارس الأبيض أن يحجز مقعداً له في النهائي بتخطيه للاتحاد السكندري في مباراة نصف النهائي عن طريق هدف أحرزه اللاعب مصطفى محمد في الوقت الإضافي ليتأهل إلى نهائي الكأس للمرة الـ40 في تاريخ النادي في فرصة لتحقيق اللقب الـ27 للقلعة البيضاء، وعلى الجانب الآخر استطاع بيراميدز أن يكون الطرف الثاني في المباراة النهائية بعد انتصاره على بتروجيت بهدفين دون رد بهدفي كلً من إريك تراوري وإبراهيم حسن، وجاء هذا بعدما استطاع نادي الأهرام أن يقصى بطل الدوري المصري من دور الـ16 في مفاجآة من العيار الثقيل، ليتأهل الفريق الأسيوطي لأول مرة في تاريخه إلى نهائي كأس مصر.
الزمالك 🆚 بيراميدز— Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 8, 2019
🏆 نهائي كأس مصر
🏟 ستاد برج العرب
📅 ٨ سبتمبر ٢٠١٩
🕗 ٨ مساءً بتوقيت القاهرة pic.twitter.com/sc0dtM2AFL