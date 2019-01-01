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الزمالك × بيراميدز | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك ضد بيراميدز فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر 2019،والتي ستقام استاد برج العرب

محدث
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يدير اللقاء تحكيميًا الروماني: رادو ماريان باتريسكو

2019-09-08T17:30:17Z

التشكيل الرسمي لبيراميدز

2019-09-08T17:22:41Z

يبدأ المدرب: سباستيان ديسابر بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من

أحمد الشناوي / رجب بكار / أحمد أيمن منصور / علي جبر / نبيل دونجا / إسلام عيسي / عبدالله السعيد / إبراهيم حسن / إريك تراوري / جون أنتوي 

البدلاء / عمر جابر / لومالا عبده / أحمد علي كامل / أحمد توفيق / محمد فاروق / مهدي سليمان / عبدالله بكري

التشكيل الرسمي للزمالك

2019-09-08T17:12:37Z

يبدأ المدرب: ميلتون سريدوييفيتش بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من

محمد عواد / حمد النقاز / محمود علاء / محمد عبدالغني / محمد عبدالشافي / طارق حامد / فرجاني ساسي / شيكابالا / أشرف بن شرقي / يوسف أوباما / مصطفي محمد 

عبدالله جمعة / إمام عاشور / محمد أبو جبل / محمد حمدي / خالد بوطيب / محمد اوناجم / عمر السعيد

2019-09-08T02:02:10Z

على الجانب الآخر بدأ بيراميدز مشواره ببداية غير مُبشرة بعد انتصار صعب على طنطا في دور الـ32 بنتيجة (3-2)، ثم فاجئ الجميع بإقصائه لبطل الدوري المصري في دور الـ16، قبل أن يزيح حرس الحدود وبتروجيت بنفس النتيجة وهي هدفين دون رد.

2019-09-08T02:02:00Z

بدأ الزمالك أنطلاقة نحو نهائي كأس مصر 2019 منذ دور الـ32 عندما تخطى منية سمنود بهدف دون رد، ومن ثم استكمل الفارس الأبيض مشواره بإقصاء الإنتاج الحربي في دور الـ16 بهدفين دون رد، قبل أن يعبر من مصر المقاصة ثم الاتحاد السكندري في ربع ونصف النهائي على التوالي.

2019-09-08T02:01:24Z

وصل كأس مصر لمراحله النهائية هذا الموسم، بعد ان استطاع الفارس الأبيض أن يحجز مقعداً له في النهائي بتخطيه للاتحاد السكندري في مباراة نصف النهائي عن طريق هدف أحرزه اللاعب مصطفى محمد في الوقت الإضافي ليتأهل إلى نهائي الكأس للمرة الـ40 في تاريخ النادي في فرصة لتحقيق اللقب الـ27 للقلعة البيضاء، وعلى الجانب الآخر استطاع بيراميدز أن يكون الطرف الثاني في المباراة النهائية بعد انتصاره على بتروجيت بهدفين دون رد بهدفي كلً من إريك تراوري وإبراهيم حسن، وجاء هذا بعدما استطاع نادي الأهرام أن يقصى بطل الدوري المصري من دور الـ16 في مفاجآة من العيار الثقيل، ليتأهل الفريق الأسيوطي لأول مرة في تاريخه إلى نهائي كأس مصر.

2019-09-08T02:01:02Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....ستنطلق صافرة المباراة بين الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2019، وسيستضيف اللقاء استاد برج العرب، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 