تعادل محاربي الصحراء مع نظيرهم منتخب الكونغو الديموقراطية، بهدف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب مصطفي تشاكر بمدينة البليدة، حيث يخوض حامل لقب بطولة الأمم الإفريقية 2019 ، في التوقف الأخير ثاني مباراة ودية له استعدادًا للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وأمم أفريقيا 2021، حيث يقع المنتخب الجزائري فى المجموعة الثامنة والتي تضم كلًا من الجزائر وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا.