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الجزائر × كولومبيا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب كولومبيا الودية ، علي ملعب على ملعب بيير ماوروي

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GettyImages

2019-10-15T19:20:10Z

17’ سيطرة من لاعبي المنتخب الجزائري علي مجريات اللقاء 

بغداد بونجاح يسجل الهدف الأول لمنتخب الجزائر

2019-10-15T19:18:21Z

وصف الهدف

16’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من رياض محرز من علي حدود المنطقة ثم مررها إلى بغداد بونجاح على قوس المنطقة ليسددها بغداد تسديدة قوية للغاية تسكن الشباك بنجاح

2019-10-15T19:17:48Z

15’ جوووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الأول للمنتخب الجزائري عن طريق بغداد بونجاح

2019-10-15T19:16:54Z

14’ تنفيذ الخطأ بعرضية من رياض محرز لداحل  المنطقة تلقاها بغداد بونجاح برأسية قوية تصطدم فى الدفاع وترتد امام جمال بن العمامري لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-10-15T19:16:18Z

12’ خطأ من الجهة اليسري لصالح المنتخب الجزائري بعد تدخل قوي على يوسف بلايلي 

2019-10-15T19:15:26Z

11’ تنفيذ الخطأ من لويس مورييل بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها بغداد بونجاح 

2019-10-15T19:13:46Z

10’ بطاقة صفراء من نصيب يوسف عطال بعد تدخل قوي على لويس مورييل من علي حدود المنطقة 

2019-10-15T19:13:00Z

9’ تدخل قوي من أوسكار موريلو علي يوسف عطال فى منتصف الميدان

2019-10-15T19:12:19Z

8’ تمريرات فى المنطقة الدفاعية بين أقدام لاعبي المنتخب الجزائري لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2019-10-15T19:10:23Z

7’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تلقاها أوسكارموريلو برأسية قوية لكن ابعدها الدفاع من علي خط المرمي 

2019-10-15T19:09:45Z

6’ عرضية من الجهة اليسري للمنتخب الكولومبي عن طريق يوهان موخيكا لكن ابعدها رامي بن سبعيني إلى ركنية 

2019-10-15T19:08:10Z

5’ تمريرة طولية فى إتجاه رياض محرز على الجهة اليمنى لكن استخلصها الدفاع من امامه بنجاح

2019-10-15T19:07:07Z

4’ إنطلاقة من ألفريدو مولوس من داخل يسار المنطقة ومحاولة التسديد لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-10-15T19:06:18Z

2’ تمريرات بين أقدام لاعبي المنتخب الكولومبي فى منتصف الميدان 

2019-10-15T19:03:47Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

2019-10-15T17:31:18Z

على الجانب الآخر يخوض المنتخب الكولومبي مباراة ودية أمام منتخب تشيلي قبل مباراته مع المنتخب الجزائري، ويسعى الفريق إلى الاستعداد الأفضل لتصفيات المونديال القطري، حيث ودع منتخب كولومبيا بطولة كوبا أمريكا 2019، التي أقيمت في البرازيل الصيف الماضي، بركلات الترجيح بعد أن تعادل سلبيًا أمام تشيلي

2019-10-15T17:31:11Z

تعادل محاربي الصحراء مع نظيرهم منتخب الكونغو الديموقراطية، بهدف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب مصطفي تشاكر بمدينة البليدة، حيث يخوض حامل لقب بطولة الأمم الإفريقية 2019 ، في التوقف الأخير ثاني مباراة ودية له استعدادًا للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وأمم أفريقيا 2021، حيث يقع المنتخب الجزائري فى المجموعة الثامنة والتي تضم كلًا من الجزائر وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا.

2019-10-15T17:30:52Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول... يفتح ملعب بيير ماوروي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الجزائر وكولومبيا، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية،  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.