32’سفيان رحيمي انطلق من الجانب الأيسر ثم حاول التوغل إلى داخل المنطقة واكتسب خطأ بعد تدخل من طه ياسين الخنيسي المتراجع إلى منتصف ملعبه
عبدالله حافيظي يسجل الأول للرجاء
بتصويبة من خارج المنطقة
25’الهدف جاء بعد تمريرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق عبد الرحيم شاكر إلى حدود المنطقة في إتجاه عبدالله حافيظي الذي إستقبل الكرة وسددها صاروخية سكنت على يمين الحارس رامي الجريدي
جووووووول | Abdelilah Hafidi يحرز هدف Raja Casablanca. #ESTRCA 0-1 #TotalCAFSC pic.twitter.com/SyeBiCzeSC— CAF - عربي (@caf_online_AR) March 29, 2019
شاهد
21’تمريرة بينية عن طريق محمود بن حليب في إتجاه سفيان رحيمي المنطلق داخل المنطقة، ثم إستقبل الكرة إستقبال غير جيد وطالت عليه لتصل إلى أحضان الحارس رماي الجريدي
ضغط كبير من الرجاء على مرمى الترجي في أول ربع ساعة!#CAFSC pic.twitter.com/CCDAH2iaae— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) March 29, 2019
حكم المباراة يطلق صافرته معلنًا عن انطلاق نهائي كأس السوبر الإفريقي
إليكم تشكيل الرجاء لمباراة اليوم
يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
أنس زنيتي / سند الورفلي / بدر بنون / عمر بوطيب / فابريس نجاه / عبد الرحيم شاكر / زكريا الوردي / عبدالله حافيظي / زكريا حدراف / محمود بن حليب / سفيان رحيمي
Your #ESTRCA squad is here📋#totalcafsc #Dimaraja pic.twitter.com/VVVO8H4YMJ— Raja Club Athletic (@RCAOfficiel1949) March 29, 2019
إليكم تشكيل الترجي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب معين الشعباني بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
رامي الجريدي / سامح الدربالي / أيمن بن محمد / شمس الدين الذوادي / محمد علي اليعقوبي / فرانك كوم / فوسيني كوليبالي / أنيس البدري / حمدو الهوني / سعد بقير / طه ياسين الخنيسي
#TotalCAFSC Final #ESTRCA | 🇹🇳@ESTuniscom 🆚 @RCAOfficiel1949🇲🇦 : Starting XI / تشكيل الفريق / Le Onze de départ pic.twitter.com/sLGRIcFTz3— Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) March 29, 2019
حقق نادي الرجاء بطولة الكونفدرالية العام الماضي على حساب فريق فيتا كلوب الكونغولي، بنتيجة (3-4) في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، وتعتبر هذه البطولة هي أول بطولة للفريق المغربي، يذكر أن الفريق كان قد حقق بطولة دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات، أعوام 1989، 1997، 1999.
يشارك نادي الدم والذهب في المسابقة هذا العام بعد الفوز بنهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري، وذلك بعد الخسارة في الذهاب بثلاثيةٍ مقابل هدف والفوز في الإياب بثلاثيةٍ نظيفة، وسيدخل هذا اللقاء على أمل تحقيق الفوز في هذا اللقاء لحصد اللقب الثاني له في هذه البطولة.