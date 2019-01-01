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الترجي × الرجاء | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الترجي التونسي ضد الرجاء المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2018-19

محدث
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2019-03-29T16:44:04Z

45’فوسيني كوليبالي انطلق من منتصف الميدان ثم راوغ أكثر من لاعب من عناصر الرجاء وتوغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة قوية مرت بعيدة عن مرمى الحارس أنس الزنيتي وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-29T16:43:17Z

44’تمريرة بينية عن طريق سعد بقير في إتجاه سامح الدربالي المنطلق في الجانب الأيمن، لكن لم يحسن استقبال الكرة وتحولت إلى رمية جانبية

2019-03-29T16:41:02Z

43’زكريا حدراف انطلق من الجانب الأيسر سريعًا ثم توغل إلى داخل المنطقة وراوغ المدافع شمس الدين الذوادي وأرسل كرة عرضية أبعدت من دفاعات الترجي

2019-03-29T16:39:50Z

42’ركنية نُفذت عن طريق محمد علي مقوسة إلى داخل المنطقة، لكن خروج أكثر من رائع من الحارس أنس الزنيتي وأمسك الكرة بثبات

2019-03-29T16:38:32Z

41’حمد الهوني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت برأسية من المدافع بدر بنون إلى ركنية

2019-03-29T16:38:10Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية أحداث الشوط الأول ومازال التقدم للرجاء بهدف دون رد

2019-03-29T16:36:29Z

39’ضغط متواصل من لاعبي الترجي الرياضي في الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول لمحاولة خطف هدف التعديل

2019-03-29T16:35:31Z

38’تمريرة بينية بالرأس عن طريق كوليبالي وضعت طه ياسين الخنيسي داخل منطقة الجزاء منفردًا بالمرمى ، ثم سدد كرة قوية زاحفة أمسك بها الحارس أنس الزنيتي ببراعة على مرتين

2019-03-29T16:34:36Z

37’خطأ لصالح سامح الدربالي بعد تدخل من سامح الدربالي الظهير الأيمن في الجانب الأيمن في منتصف الميدان

2019-03-29T16:33:52Z

36’خطأ لصالح فرانك كوم بعجد تدخل من عبد الرحيم شاكر في منتصف الميدان

2019-03-29T16:32:48Z

35’ركنية من الجهة اليمنى نفذها عبد الرحيم شاكر مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الترجي 

2019-03-29T16:32:11Z

34’عمر بوطيب أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-03-29T16:29:37Z

33’كرة ثابتة نفذها زكريا حدراف مقوسة إلى داخل المنطقة إصطدمت بالحائط البشري وتحولت إلى رمية جانبية

2019-03-29T16:28:39Z

32’سفيان رحيمي انطلق من الجانب الأيسر ثم حاول التوغل إلى داخل المنطقة واكتسب خطأ بعد تدخل من طه ياسين الخنيسي المتراجع إلى منتصف ملعبه

2019-03-29T16:27:11Z

31’تمريرة بينية مرفوعة عن طريق زكريا حدراف في إتجاه سفيان رحيمي المنطلق على حدود المنطقة الذي إستقبل الكرة بالصدر وسدد كرة قوية تصدى لها رامي  الجريدي وحولها إلى ركنية

2019-03-29T16:27:04Z

30’المباراة تُستأنف الآن

2019-03-29T16:26:33Z

29’حكم المباراة يستدعي الطاقم الطبي لعلاجه

2019-03-29T16:24:59Z

28’سقوط اللاعب عبد الرحيم شاكر بداعي الإصابة بعد تدخل من سعد بقير في منتصف الميدان

2019-03-29T16:23:29Z

27’في ظل إستحواذ من لاعبي الترجي على مجريات المباراة، نجح الفريق المغربي في إحراز أول الأهداف

2019-03-29T16:20:13Z

26’تمريرة بينية عن طريق سعد بقير في إتجاه طه ياسين الخنيسي المنطلق على حدود المنطقة، لكن تغطية رائعة من المدافع بدر بنون الذي لمس الكرة برأسية إلى حارسه أنس الزنيتي

عبدالله حافيظي يسجل الأول للرجاء

2019-03-29T16:18:53Z

بتصويبة من خارج المنطقة

25’الهدف جاء بعد تمريرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق عبد الرحيم شاكر إلى حدود المنطقة في إتجاه عبدالله حافيظي الذي إستقبل الكرة وسددها صاروخية سكنت على يمين الحارس رامي الجريدي

 

2019-03-29T16:18:44Z

24’جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول....والهدف الأول للرجاء

2019-03-29T16:18:32Z

23’دخول الطاقم الطبي لعلاج الحارس

2019-03-29T16:18:09Z

22’سقوط الحارس رامي الجريدي بعد التدخل الأخير مع سفيان رحيمي

شاهد

2019-03-29T16:16:44Z

21’تمريرة بينية عن طريق محمود بن حليب في إتجاه سفيان رحيمي المنطلق داخل المنطقة، ثم إستقبل الكرة إستقبال غير جيد وطالت عليه لتصل إلى أحضان الحارس رماي الجريدي

 

2019-03-29T16:16:26Z

20’اووووووووووووووووووووووووووووووه....ماذا أهدرت يا محمود

2019-03-29T16:15:46Z

19’عمر بو طيب أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الترجي إلى خارج الملعب رمية جانبية

2019-03-29T16:14:27Z

18’خطأ لصالح سعد الورفلي بعد تدخل من أنيس البدري في منتصف الميدان 

2019-03-29T16:13:41Z

17’تمريرة بينية عن طريق سعد بقير وضعت طه ياسين الخنيسي أمام مرمى الرجاء، لكن حكم المباراة الإثيوبي أشار إلى وجود حالة تسلل

2019-03-29T16:12:38Z

16’خطأ لصالح أنيس البدري في منتصف الميدان بعد تدخل من زكريا الوردي

2019-03-29T16:12:22Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-29T16:11:40Z

14’تمريرة بينية ساحرة عن طريق زكريا الوردي وضعت محمود بن حليب منفردًا بالمرمى ثم سدد كرة تصدى لها الحارس رامي الجريدي ببراعة

2019-03-29T16:11:06Z

13’اوووووووووووووووووووه....فرصة هدف محقق ضائعة من الرجاء

2019-03-29T16:10:37Z

12’كرة ثابتة من مسافة بعيد نفذها سند الورفلي قوية إصطدمت بالدفاعات وأبعدت 

2019-03-29T16:10:11Z

11’خطأ لصالح عبدالله حافيظي بعد تدخل من فرانك كوم في منتصف الميدان

2019-03-29T16:07:16Z

10’وصلنا أعزائي المتابعين إلى عشر دقائق من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-29T16:06:31Z

9’انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق سامح الدربالي ثم أرسل كرة عرضية إلى حدود المنطقة، أبعدت من دفاعات الرجاء البيضاوي

2019-03-29T16:05:55Z

8’هدوء نسبي في أحداث المباراة وانحصار للعب في منتصف الميدان

2019-03-29T16:03:56Z

7’تمريرة بينية عن طريق سعد بقير إلى داخل المنطقة في إتجاه طه ياسين الخنيسي المنطلق، لكن تدخل رائع من بدر بنون وافتك الكرة وأبعدها ببراعة

2019-03-29T16:03:09Z

6’خطأ لصالح عبد الرحيم شاكر في منتصف الميدان بعد تدخل من أنيس البدري

2019-03-29T16:02:06Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل قائم في ملعب ثاني بن جاسم بالغرافة

2019-03-29T16:00:32Z

4’أول انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق طه ياسين الخنيسي ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة، لكن مرت من أمام الجميع وتحولت إلى رمية جانبية

2019-03-29T16:00:13Z

3’خطأ أول في المباراة لصالح فرانك كوم بعد تدخل من زكريا حدراف في منتصف الميدان

2019-03-29T15:59:17Z

2’الترجي التونسي بالزي الأحمر والأصفر على اليسار والرجاء البيضاوي بالزي الأبيض والأخضر على اليمين

حكم المباراة يطلق صافرته معلنًا عن انطلاق نهائي كأس السوبر الإفريقي

2019-03-29T15:58:53Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-03-29T15:58:05Z

لحظات وستنطلق المباراة

2019-03-29T15:57:52Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب

إليكم تشكيل الرجاء لمباراة اليوم

2019-03-29T15:56:30Z

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

أنس زنيتي / سند الورفلي / بدر بنون / عمر بوطيب / فابريس نجاه / عبد الرحيم شاكر / زكريا الوردي / عبدالله حافيظي / زكريا حدراف / محمود بن حليب / سفيان رحيمي

إليكم تشكيل الترجي لمباراة اليوم

2019-03-29T15:44:15Z

يبدأ المدرب معين الشعباني بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

رامي الجريدي / سامح الدربالي / أيمن بن محمد / شمس الدين الذوادي / محمد علي اليعقوبي / فرانك كوم / فوسيني كوليبالي / أنيس البدري / حمدو الهوني / سعد بقير / طه ياسين الخنيسي

 

2019-03-29T15:34:33Z

سيدخل الترجي هذا اللقاء على أمل تحقيق اللقب الثاني له في تاريخه في إحتفاله هذا الشهر بالمئوية، على الجانب الآخر يبحث النسور الخضر عن ثاني لقب سوبر إفريقي له بعدما كان وصيفًا عام 1989 بعدما خسر على يد فريق النجم الساحلي، وفاز في نهائي آخر على حساب فريق أفريكا سبورتس عام 2000

2019-03-29T13:10:19Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما

2019-03-29T13:10:14Z

حقق نادي الرجاء بطولة الكونفدرالية العام الماضي على حساب فريق فيتا كلوب الكونغولي، بنتيجة (3-4) في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، وتعتبر هذه البطولة هي أول بطولة للفريق المغربي، يذكر أن الفريق كان قد حقق بطولة دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات، أعوام 1989، 1997، 1999.

2019-03-29T13:10:05Z

يشارك نادي الدم والذهب في المسابقة هذا العام بعد الفوز بنهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري، وذلك بعد الخسارة في الذهاب بثلاثيةٍ مقابل هدف والفوز في الإياب بثلاثيةٍ نظيفة، وسيدخل هذا اللقاء على أمل تحقيق الفوز في هذا اللقاء لحصد اللقب الثاني له في هذه البطولة.

2019-03-29T13:07:51Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الترجي والرجاء على ملعب ثاني بن جاسم، في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال
 