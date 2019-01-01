يشارك نادي الدم والذهب في المسابقة هذا العام بعد الفوز بنهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري، وذلك بعد الخسارة في الذهاب بثلاثيةٍ مقابل هدف والفوز في الإياب بثلاثيةٍ نظيفة، وسيدخل هذا اللقاء على أمل تحقيق الفوز في هذا اللقاء لحصد اللقب الثاني له في هذه البطولة.