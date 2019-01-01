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البرازيل × بيرو | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث نهائي كوبا أمريكا 2019 بين منتخبي البرازيل وبيرو، والتي ستقام على ملعب ماركانا بمدينة ريو دي جانيرو

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(C)Getty Images

تشكيل منتخب البرازيل

2019-07-07T19:28:40Z

يبدأ المدرب تشيتشي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أليسون / داني ألفيش / تياجو سيلفا / ماركينيوس / أليكس ساندرو / كاسيميرو / آرثور / فيليبي كوتينيو / إيفرتون سواريز / روبرتو فيرمينو / جابرييل جيسوس

البدلاء / إيديرسون / ميراندا / إيدير ميليتاو / فيليبي لويس / فاجنر / آلان / فيرناندينيو / لوكاس باكيتا / ويليان / ديفيد نيريس / ريتشارليسون 

2019-07-07T16:09:18Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم التشيلي روبرتو توبار
Getty Images

2019-07-07T16:09:12Z

تأهل منتخب بيرو إلى نهائي كوبا أمريكا بعد تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب التشيلي بثلاث أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أرينا دو جريميو، حيث نجح المنتخب البيروفي فى التأهل إلى ربع نهائى البطولة كأفضل ثالث بعد خسارة منتخب باراجواى أمام المنتخب الكولومبى وفوز المنتخب الأرجنتينى على قطر، واستطاع أن يجمع 4 نقاط بالمجموعة الأولى التى يتصدرها البرازيل بواقع 7 نقاط ثم فنزويلا صاحبة الـ 5 نقاط.

2019-07-07T16:09:01Z

وصل منتخب راقصي السامبا إلى نهائي الكوبا أمريكا بعد فوز صعب على المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد فى نصف النهائي، حيث نجح السيليساو فى التأهل إلى الدور ربع النهائى عن المجموعة الأولى رفقة فنزويلا وبيرو، بعد أن حصد 7 نقاط خلال مشواره فى دور المجموعات، بعد تحقيق الانتصار أمام منتخب بوليفيا بثلاث أهداف دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام فنزويلا بدون أهداف، وحقق الفوز على حساب منتخب بيرو في آخر جولات دور المجموعات بخماسية نظيفة.

2019-07-07T15:58:14Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد ماركانا بمدينة ريو دي جانيرو نهائي كويا أمريكا 2019، بين منتخبي البرازيل وبيرو، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.