تشكيل منتخب البرازيل
يبدأ المدرب تشيتشي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
أليسون / داني ألفيش / تياجو سيلفا / ماركينيوس / أليكس ساندرو / كاسيميرو / آرثور / فيليبي كوتينيو / إيفرتون سواريز / روبرتو فيرمينو / جابرييل جيسوس
البدلاء / إيديرسون / ميراندا / إيدير ميليتاو / فيليبي لويس / فاجنر / آلان / فيرناندينيو / لوكاس باكيتا / ويليان / ديفيد نيريس / ريتشارليسون
تأهل منتخب بيرو إلى نهائي كوبا أمريكا بعد تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب التشيلي بثلاث أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أرينا دو جريميو، حيث نجح المنتخب البيروفي فى التأهل إلى ربع نهائى البطولة كأفضل ثالث بعد خسارة منتخب باراجواى أمام المنتخب الكولومبى وفوز المنتخب الأرجنتينى على قطر، واستطاع أن يجمع 4 نقاط بالمجموعة الأولى التى يتصدرها البرازيل بواقع 7 نقاط ثم فنزويلا صاحبة الـ 5 نقاط.
وصل منتخب راقصي السامبا إلى نهائي الكوبا أمريكا بعد فوز صعب على المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد فى نصف النهائي، حيث نجح السيليساو فى التأهل إلى الدور ربع النهائى عن المجموعة الأولى رفقة فنزويلا وبيرو، بعد أن حصد 7 نقاط خلال مشواره فى دور المجموعات، بعد تحقيق الانتصار أمام منتخب بوليفيا بثلاث أهداف دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام فنزويلا بدون أهداف، وحقق الفوز على حساب منتخب بيرو في آخر جولات دور المجموعات بخماسية نظيفة.